W środowe popołudnie doszło do bardzo silnego wstrząsu w kopalni węgla kamiennego "Staszic" w Katowicach. Jego siłę odczuli m.in. mieszkańcy okolicznych dzielnic. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Kopalnia "Staszic" / Andrzej Grygiel / PAP

Do wstrząsu w kopalni "Staszic" w Katowicach doszło około godz. 14:20.

Był bardzo mocny, potężnie zatrząsało - mówił nam mieszkaniec 10. piętra bloku na katowickim Giszowcu, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.

Wstrząs mieli odczuć także mieszkańcy Mysłowic.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, na razie Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia "Staszic", nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych wśród górników. Po wstępnej kontroli nie stwierdzono także uszkodzeń w ścianie wydobywczej oraz w sąsiadujących z nią wyrobiskach.

W ostatnim czasie do najpoważniejszego wstrząsu w tej kopalni doszło na początku września. 11 górników zostało wówczas przewiezionych do szpitali. Po badaniach zostali wypuszczeni do domów.