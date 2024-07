W ramach planowanej szprychy miało powstać też połączenie kolejowe Sanoka i Krosna do Rzeszowa, co znacznie usprawni komunikację na południu regionu.



Obecna na konferencji posłanka PiS Ewa Leniart mówiła, że budowa CPK miała być impulsem dla rozwoju nie tylko kraju, ale również Podkarpacia. Dodała, że zgodnie z założeniami, po wybudowaniu CPK podróż pociągiem do stolicy miała wynosić ok. 2 godz. i 15 minut. Dziś, jak mówiła, podróż z Rzeszowa do Warszawy, przez Kraków, jeśli nie jest to Pendolino, trwa ok. 5 godzin.



Brak rozwoju dla regionu

Dzisiaj wiemy, że z rozwiązań, które proponuje rząd Donalda Tuska nie zostało nic, ani dla Rzeszowa, ani dla Podkarpacia. Jako szefowa parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju Podkarpacia, reprezentująca wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tym zespole intensywnie pracują, chcę powiedzieć, że to oznacza przede wszystkim stagnację i brak rozwoju dla naszego regionu - powiedziała Leniart.



Posłanka PiS podkreśliła, że obecnie transport to nie tylko szybka komunikacja, ale również miejsca pracy. Leniart zwróciła się również do lokalnych polityków PO oraz innych ugrupowań wchodzących w skład rządu, aby nie godzili na wykluczenie Podkarpacia z rozwoju komunikacyjnego.