W najbliższy poniedziałek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają remont wiaduktu kolejowego, pod którym biegnie droga łącząca ulice Miłocińską i Warszawską w Rzeszowie. Droga ta będzie zamknięta.

/ Urząd Miasta Rzeszowa / Materiały prasowe

Prace rozpoczną się 22 lipca i mogą potrwać do końca sierpnia. W związku z remontem wiaduktu zamknięta będzie droga biegnąca pod nim. Kierowcy będą musieli korzystać z innych połączeń drogowych.

Wjeżdżający do Rzeszowa od strony północnej, chcący dojechać np. do osiedla Baranówka czy też do ul. Miłocińskiej, będą korzystali z ulicy Warszawskiej i następnie skręcali w al. Wyzwolenia i dalej ul. Przy Torze lub Osmeckiego czy też Obrońców Poczty Gdańskiej. Jadący ul. Miłocińską w kierunku ul. Warszawskiej będą musieli korzystać przykładowo z ul. Przy Torze i al. Wyzwolenia.

W czasie remontu wiaduktu będzie pod nim dopuszczony jedynie ruch pieszy i rowerowy - poinformował Urząd Miasta Rzeszowa.