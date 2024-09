Słoń Ninio kończy 25 lat. Zwierzę od ponad 15 lat jest mieszkańcem poznańskiego zoo.

Słoń Ninio / Zoo w Poznaniu /

Słoń Ninio urodził się w Ramat Gan, niedaleko Tel Awiwu. Następnie trafił do Warszawy, Sosto na Węgrzech, a od 2009 roku jest już na stałe w Poznaniu.

Zoo poinformowało, że w ostatnim czasie Nino musiał się przeprowadzić w inne miejsce ogrodu. Przez to jego oglądanie jest utrudnione.

"Nasz tutejszy dom, Słoniarnia, jest remontowany. Jeśli mnie zobaczycie, to na bardzo od was oddalonych, południowych wybiegach, mocno ukrytych przed waszym wzrokiem. Dałem się przekupić gałązkami klonu, żeby przez chwilę pozować do kamery, bo, wiecie - dwudzieste piąte urodziny. Wypadało po prostu, a skoro dawali świeże gałęzie, to czemu nie" - przekazali pracownicy zoo.

Jak podkreślono, choć Ninio kończy 25 lat, to jak na słonia sawannowego, nie jest wiek szczególnie zaawansowany.

Życzymy mu zatem wielu lat w świetnym zdrowiu!

Słoń afrykański to największe współcześnie żyjące zwierzę lądowe. Dorosły samiec osiąga średnio wagę 6 ton, a samica - 3 ton.

Żyją 60-70 lat.