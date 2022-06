Ponad 16 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 125 kierunkach – ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku uczelnia zachęca do studiowania na UAM pod hasłem „Nie wiesz? Nie wierz. Dowiedz się”.

Wejście do rektoratu UAM w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Rekrutacja na nowy rok akademicki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się w środę 1 czerwca. Cały proces rekrutacyjny odbywa się na UAM za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. Na kandydatów czeka ponad 16 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydacie, o tym powinieneś wiedzieć!

W tym roku zapisy trwają do 11 lipca. Między 12 a 15 lipca odbędą się egzaminy wstępne na kierunki, które ich wymagają. Listy rankingowe pojawią się w Systemie Internetowej Rekrutacji o północy 18 lipca. Kandydaci, którzy otrzymali decyzję o zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia i chcą je podjąć, mają czas do 22 lipca do godziny 23:59 na złożenie dokumentów w SIR.

Uczelnia poinformowała, że osoby zainteresowane studiami w UAM mogą korzystać ze specjalnej platformy dla kandydatów, na której również znajdują się niezbędne informacje, a także wizytówki wydziałów z krótkimi filmami, ciekawostkami czy badaniami naukowymi. Kandydaci mogą też zadawać pytania poprzez media społecznościowe UAM, a szczególnie na forum grupy Rekrutacja na UAM 2022 na portalu Facebook oraz Blogu Kandydata.



Na UAM posiadamy bogatą ofertę kierunków i specjalności, która stale poszerzana jest o ofertę studiów w języku angielskim. Osoby studiujące na UAM już od I roku mają okazję wziąć udział w unikatowym w skali kraju systemie grantów dla studentów, a także skorzystania z bogatej oferty praktyk i staży - podkreśliła prorektorka ds. studenckich i kształcenia UAM prof. Joanna Wójcik.



To nie wszystkie udogodnienia dla osób podejmujących naukę na naszym uniwersytecie. Oferujemy także wsparcie dla wszystkich studiujących, możliwość wyboru własnej ścieżki kształcenia czy wyjazdów zagranicznych - dodała Wójcik.

Jest w czym wybierać: 125 kierunków, ponad 200 specjalności

Kandydaci mogą wybierać spośród 125 kierunków oraz ponad 200 specjalności. Wśród nich są także nowe propozycje: filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki, studia I stopnia), komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii, studia II stopnia), oraz Central Europe in the International Perspective (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, studia II stopnia).



Kierunek filologia angielsko-chińska wywodzi się ze specjalności angielsko-chińskiej kierunku filologia, który od kilku lat znajduje się w ofercie Wydziału Anglistyki i prowadzony jest we współpracy z Instytutem Orientalistyki na Wydziale Neofilologii. Od przyszłego roku akademickiego kierunek będzie w całości prowadzony na WA przy zachowaniu współpracy z Wydziałem Neofilologii, który zapewnia kadrę do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka chińskiego oraz literatury, kultury i językoznawstwa chińskiego.



Jak podkreślił prodziekan Wydziału Anglistyki prof. Jacek Fabiszak, "powstanie kierunku odpowiada na duże zainteresowanie takimi studiami wśród kandydatów. Od lat dotychczasowa specjalność cieszyła się dużą popularnością, bowiem znajomość języka i kultury angielskiego i chińskiego obszaru językowego jest bardzo pożądana we współczesnym świecie".



Dodał, że kierunek ten będzie oferował dwie ścieżki: w języku polskim i angielskim, tę ostatnią w szczególności dla obcokrajowców, jednak wszystkie zajęcia z modułu anglistycznego prowadzone będą w obu przypadkach w języku angielskim.



Uczelnia poinformowała, że nabór na obie ścieżki odbywa się nieregularnie. Na najbliższy rok UAM zaprasza na ścieżkę w języku polskim. Absolwenci kierunku uzyskają biegłość znajomości języka angielskiego na poziomie C1 w Europejskim Systemie Kształcenia Językowego, chińskiego zaś na poziomie B1.

Nowym kierunkiem na UAM będzie także komunikacja wizerunkowo-mediacyjna. Jak tłumaczyła prof. Joanna Puppel-Wobalis z Wydziału Neofilologii, "studia II stopnia na kierunku komunikacja wizerunkowo-mediacyjna otwierają przed absolwentami liczne możliwości podjęcia pracy zawodowej w istniejących instytucjach i firmach". Zdobyta w trakcie studiów szeroka wiedza ekolingwistyczno-komunikologiczna, dobrze wyćwiczone umiejętności komunikacyjne w zakresie wystąpień publicznych, a także odpowiednio ukształtowane kompetencje komunikacyjno-społeczne pozwalające na funkcjonowanie w wielokulturowym środowisku, umożliwią nie tylko efektywne dopasowywanie się do wymogów zmieniającego się rynku pracy, ale także mają wpływ na jego współtworzenie poprzez realizację własnych projektów i inicjatyw, m.in. o charakterze komunikacyjno-edukacyjnym - dodała.



Prof. Puppel-Wobalis wskazała również, że "ważną rolą zawodową i społeczną, w której mogą się sprawdzić absolwenci kierunku, jest pośredniczenie - mediacja, która nabiera coraz większego znaczenia na dzisiejszym rynku pracy".



Z kolei Central Europe in the International Perspective to nowy, anglojęzyczny kierunek studiów magisterskich proponowany przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.



Prof. Konrad Dominas z WFPiK zaznaczył, że kierunek ten "stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie studentów i przedstawicieli partnerskich ośrodków z Europy i Azji na studia, które koncentrują się na literaturoznawczym i kontekstowym namyśle nad specyfiką Europy Środkowej we współczesnych badaniach porównawczych".



Program nowego kierunku został napisany w porozumieniu z badaczami i dydaktykami z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Umowa z belgijskim ośrodkiem umożliwi regularną wymianę studentów oraz realizację studiów dwudyplomowych - dodał.



Wszelkie informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą na stronie uczelni w zakładce "Kandydaci".