Woda skażona ołowiem w Kujawsko-Pomorskiem? Informacje RMF FM

RMF24

Przez prawie dwa miesiące z kranów mieszkańców Żołędowa w Kujawsko-Pomorskiem mogła płynąć woda skażona ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, ale informacja dotarła do gminy z opóźnieniem. Zaalarmowali nas o tym mieszkańcy na Gorącą Linię RMF FM.

Woda z ołowiem w Żołędowie? Interwencja RMF FM

W miejscowości Żołędowo w gminie Osielsko w województwie kujawsko-pomorskim woda jest skażona ołowiem.

Reporter RMF FM Michał Krasoń rozmawiał z wójtem gminy. Okazuje się, że próbki wody pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a dwa dni później trafiły one do sanepidu.

Wójt twierdzi, że właśnie wtedy doszło do przeoczenia informacji o przekroczenia poziomu ołowiu w wodzie. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Jak dowiedział się reporter RMF FM, według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, a z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała i mogło to wpłynąć na wynik badania.

Dziś sanepid pobrał kolejne próbki i jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione.