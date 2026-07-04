RMF24

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Postolinie w powiecie sztumskim na Pomorzu. W wypadku drogowym zginęły tam 4 osoby. Najmłodsza miała 12 lat.

Wypadek miał miejsce przed godz. 5 rano na drodze gminnej w Postolinie. Wstępnie ustalono, że kierowca BMW jechał za szybko. Na łuku auto dachowało i uderzyło w nasyp ziemny.

W wypadku zginęły 4 osoby. To 12-letnia dziewczynka, kobiety w wieku 32 i 47 lat oraz 36-letni mężczyzna.



Ranny 22-letni kierowca BMW trafił do szpitala. Wiadomo już, że nie był pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku - informuje Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.



Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny wypadku.