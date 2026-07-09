Daniel Obajtek próbował „na siłę” wejść do siedziby Solino. Doszło do przepychanki

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Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek dołączył do strajku głodowego prowadzonego przez górników kopalni soli Solino w Inowrocławiu. Po konferencji prasowej próbował wejść do siedziby spółki, gdzie doszło do ostrej przepychanki z prezesem firmy Wojciechem Kotlarkiem. Na miejsce wezwano policję.

Obajtek: Będę protestował do piątku

W czwartek w Inowrocławiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem europosła PiS Daniela Obajtka i posła PiS Przemysława Czarnka. Politycy wsparli protestujących górników kopalni soli Solino, którzy prowadzą strajk głodowy.

Protest dotyczy m.in. planowanej sprzedaży aktywów firmy chemicznej Qemetica (dawniej Ciech) niemieckiej spółce K+S. Protestujący domagają się przejęcia tych aktywów przez państwo. Podkreślają, że Qemetica jest głównym odbiorcą solanki wydobywanej w inowrocławskich kopalniach.

Będę protestował do piątku do wieczora z moimi pracownikami. To będzie strajk głodowy. Mam prawo wejść na teren tej firmy, jestem europarlamentarzystą, nie wchodzę w część produkcyjną, a tylko biurową, bo chcę zwrócić opinii publicznej uwagę, że takie skandale gospodarcze nie powinny mieć miejsca – powiedział Daniel Obajtek.

Przemysław Czarnek przekonywał z kolei, że sytuacja kopalni pogorszyła się po zmianie władzy.

Kiedy Orlenem zarządzał Daniel Obajtek, a rząd sprawowało Prawo i Sprawiedliwość, ta kopalnia wydobywała nawet siedem razy więcej solanki, niż wydobywa dzisiaj – stwierdził poseł PiS.

Daniel Obajtek próbował wejść do Solino. Doszło do przepychanki

Po zakończeniu konferencji Daniel Obajtek udał się do siedziby IKS Solino. Europoseł PiS próbował wejść do budynku, mimo sprzeciwu prezesa spółki Wojciecha Kotlarka.

Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś na pewno. Ja wchodzę na zakład na siłę! – powiedział Obajtek, próbując przecisnąć się przez bramki wejściowe.

Prezes Solino nie zgodził się na wejście polityka. Nie wejdzie pan! Proszę się opamiętać! Kim pan jest?! Proszę w tej chwili wyjść! – krzyczał Wojciech Kotlarek, jednocześnie polecając współpracownikom wezwanie policji.

Między mężczyznami doszło do szarpaniny. Pan bije ludzi! Pan narusza nietykalność cielesną! – krzyczał Daniel Obajtek.

Policja interweniowała w Solino w Inowrocławiu

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji. Po interwencji Daniel Obajtek przekonywał, że padł ofiarą przemocy. Wobec mnie została użyta przemoc. Prezes praktycznie mnie szarpał i pobił – mówił europoseł.

Obajtek zwrócił również uwagę policjantom, że spodziewał się szybszej interwencji, ponieważ komisariat znajduje się około 500 metrów od siedziby spółki. Funkcjonariusze poinformowali europosła, że może złożyć zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej na najbliższym komisariacie.