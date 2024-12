Na policję zgłaszają się już pierwsze ofiary oszustw "na kwaterę". Właśnie zaczął się sezon na tego typu przestępstwa, które polegają na tym, że naciągacze wyłudzają pieniądze od osób chcących wynająć domek lub pokój na święta lub sylwestra.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poszkodowani to osoby, które w internecie znalazły ofertę wynajmu pokoju lub domku na święta lub sylwestra i zapłaciły za rezerwację bez uprzedniego sprawdzenia, czy oferta jest prawdziwa. A fałszywek przybywa.

Na portalach ogłoszeniowych pojawiają się fałszywe ogłoszenia, na których promowane są lokale do wynajęcia na okres świąteczno-noworoczny. Ludzie, szukając jak najtańszego i najlepszego lokalu, wynajmują je, nie weryfikując, czy są one autentyczne. A potem zderzają się z rzeczywistością: nie mają kontaktu z osobą, u której wynajęły pokój i zostają bez pieniędzy i bez noclegu - mówi sierż. sztab. Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Policja ma już zgłoszenia od poszkodowanych. Mieszkanka Zamościa wynajęła lokal w Zakopanem. Zorientowała się, że jest to fałszywe ogłoszenie, gdy, niedługo po tym, jak zapłaciła tytułem zaliczki 250 zł, na innym portalu ogłoszeniowym pojawiły się identyczne zdjęcia wynajętego przez nią apartamentu - opowiada policjantka. Zdjęcia przedstawiały inny obiekt noclegowy w innej miejscowości podgórskiej.

Niektórzy dopiero na miejscu orientują się, że padli ofiarą oszustów. To spotkało mieszkankę Łęcznej, która chciała spędzić kilka dni we Wrocławiu, skusiła się na ogłoszenie z internetu i opłaciła nocleg. O tym, że została oszukana, zorientowała się dopiero, gdy dojechała na miejsce. Budynek stał, jednak nie był do wynajęcia. Spotkała się tam z właścicielem nieruchomości, który ją o tym poinformował. Wtedy kobieta zorientowała się, że została oszukana, zgłosiła sprawę na policję. Ogłoszenia w internecie już wtedy nie było - mówi sierż. sztab. Kieliszek.

Jak się bronić przed oszustami? Policja radzi, żeby dokładnie sprawdzać prawdziwość ogłoszeń. Trzeba zadać sobie nieco trudu i sprawdzić poprzez wyszukiwarkę, czy dany obiekt noclegowy rzeczywiście istnieje i jakie są jego prawdziwe dane kontaktowe. W żadnym wypadku nie należy do tego używać linków przesłanych przez osobę stojącą za ogłoszeniem.