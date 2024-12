Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że obniżka stóp procentowych nie nastąpi w 2025 roku. "Dyskusja o obniżce stóp zacznie się od października 2025 roku, nie będzie to dyskusja, która doprowadzi do obniżki stóp w przyszłym roku, to się przesuwa na 2026 roku" - przekazał szef NBP.

Adam Glapiński / WOJCIECH OLKUSNIK / East News Ustawa o częściowym zamrożeniu cen energii elektrycznej na część roku 2025 przesuwa o ok. sześć miesięcy, na koniec 2026 r. osiągnięcie celu inflacyjnego NBP - oświadczył w czwartek prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jak wyjaśnił na konferencji prasowej, obecny model ekonometryczny, bazujący na aktualnym kształcie ustawy o ochronie odbiorców energii w 2025 roku przewiduje z jednej strony, że inflacja osiągnie maksymalny pułap w I kwartale przyszłego roku, następnie będzie spadać, ale od końca III kwartału "gwałtownie wzrośnie". Ustawa przewiduje zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca września 2025 roku.

Glapiński ocenił, że bazując na wcześniejszych danych Rada Polityki Pieniężnej mogłaby po marcowej projekcji inflacji przystąpić do dyskusji o obniżaniu stóp procentowych. Jednak obecnie stoi przed dylematem, czy można przystąpić do obniżania stóp, jeśli wiadomo, że "po wyborach prezydenckich" ceny energii znów pójdą w górę, a w ślad za tym wzrośnie i inflacja. Według prezesa NBP, w związku z tym ustawa w obecnym kształcie "przesuwa punkt dojścia do celu inflacyjnego o jakieś pół roku", z początku na koniec 2026 roku. Teraz jest mowa, że taka dyskusja może zacznie się od października przyszłego roku, ale to nie będzie dyskusja, która doprowadzi do obniżki stóp, bo będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z początkiem nowej fali wzrostu inflacji. To w ogóle nam się przesuwa na 2026 rok - zauważył Glapiński. Zobacz również: Ciała małżonków znaleziono w hotelu w Zielonej Górze

Wywrócona ciężarówka z siarką na S7. Droga zablokowana

Poseł PiS pozwał Donalda Tuska. Jest decyzja sądu

Maraton "07 zgłoś się" i premiera "Ślebody". Drugi dzień święta seriali w stolicy