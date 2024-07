Ulica Szczecińska od Aleksandrowskiej do Rojnej będzie zamknięta dla ruchu. Rozpoczęła się przebudowa trasy łączącej Zgierz, Łódź i Konstantynów Łódzki. Szczecińska ma też być dojazdem do S14. Prace potrwają dwa lata.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock





Objazdy dla kierowców

W niedzielę (28 lipca) drogowcy zamknęli pierwszy z remontowanych odcinków ul. Szczecińskiej, od ul. Aleksandrowskiej do Rojnej. Roboty obejmą też północną część skrzyżowania Szczecińskiej z Aleksandrowską i ta część Szczecińskiej również będzie nieprzejezdna. Za to zachowany zostanie przejazd ul. Rojną przy Szczecińskiej.



Ruch między Zgierzem, Łodzią i Konstantynowem Łódzkim odbywa się w obu kierunkach trasą objazdową ulicami św. Teresy, Kaczeńcową i Rojną. Dlatego też zmienił się układ pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu Rojnej ze Szczecińską na łamane (wschód - południe).



Objazdem remontowanej trasy jest wykorzystanie drogi ekspresowej S14 (wjazd w Zgierzu z DK71) ze zjazdem w Konstantynowie Łódzkim lub na węźle Łódź Retkinia (dla dojazdu do Łodzi i do Konstantynowa Łódzkiego).

Jedna z najniebezpieczniejszych



Ulica Szczecińska obecnie to wąska ulica, ze zniszczoną jezdnią, bez chodników i dróg rowerowych, z dużym ruchem samochodów ciężarowych jest od lat uznawana za najniebezpieczniejszą w Łodzi. To ma się teraz zmienić.



Według projektu, droga zostanie zbudowana od nowa, łącznie z konstrukcją zapewniającą większą nośność i z sieciami podziemnymi (obecnie nie ma nawet odwodnienia). Powstaną też nowe drogi dojazdowe do posesji. Na całej długości dobudowane zostaną chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie.