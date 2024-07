Łódź obchodzi 601. urodziny miasta. Z tej okazji ulica Piotrkowska zmieni się w salę zabaw dla dzieci i dorosłych. Na mieszkańców i gości, którzy odwiedzą miasto dziś i jutro, czeka bogactwo atrakcji.

Ulica Piotrkowska w Łódzi / Shutterstock

Urodziny Łodzi odbędą się 27 i 28 lipca, a atrakcje dla mieszkańców i gości zaplanowano na ul. Piotrkowskiej, ale także na zrewitalizowanych placu Wolności i Starym Rynku. Urodzinowa impreza w centrum będzie trwać w godzinach 11:00 - 18:00, ale miasto będzie się w tych dniach bawiło aż do północy, bo od 18:00 zaczynają się koncerty Łódź Summer Festival.

Wioska słowiańska, pokazy żonglerki i strefa dmuchańców

Na czas urodzin Łodzi dawny trakt Piotrkowski od Starego Rynku aż po koniec części deptakowej (al. Piłsudskiego/Mickiewicza) zamieni się w wielką, rozciągającą się na 2 km salę zabaw.



Na Starym Rynku stanie wioska słowiańska z warsztatami rzemieślniczymi, jarmarkiem artystycznym i produktami regionalnymi.



Wyremontowany plac Wolności w weekend zmieni się w miasteczko cyrkowe, gdzie gości będą bawić szczudlarze i akrobaci. W programie przewidziano m.in. pokazy żonglerki i chodzenia po linie.



Na Piotrkowskiej od pl. Wolności do ul. Próchnika/Rewolucji 1905 r. stanie strefa dmuchańców ze zjeżdżalnią "Potwory i spółka", salą zabaw i 40-metrowym torem przeszkód.

Bajkowy zakątek: mnóstwo atrakcji dla najmłodszych

W podwórku przy ul. Piotrkowskiej 3, znanym jako "Pasaż Róży" organizatorzy przygotowali bajkowy zakątek dla najmłodszych. W cyklu "Baśniowa Piotrkowska", dziś można zobaczyć "Igraszki z Dropsem", a w niedzielę - "Brzydkie kaczątko". Oba widowiska rozpoczną się w samo południe.



Swój raj dzieci będą miały też na Piotrkowskiej od Próchnika/Rewolucji 1905 r. do ul. Więckowskiego/Jaracza. Tam zaplanowano strefę zabaw z klockami XXL, konkursami, muzyką na żywo i centrum gier i zabaw. Znajdzie się tam także studio zmywalnych tatuaży, punkt malowania buziek i zabawy wśród wielkich baniek mydlanych.



Kolejny fragment Piotrkowskiej (pomiędzy ulicami Więckowskiego/Jaracza i Zieloną/Narutowicza) to strefa motoryzacji, gdzie będzie można m.in. wziąć lekcje jazdy na deskorolce i obejrzeć pojazdy retro.



Kolejny odcinek Piotrkowskej - od ul. Zielonej/Narutowicza do ul. 6 Sierpnia/Traugutta zajmie festiwal roślin "Kultura jest eko" z warsztatami ogrodniczymi i poradami na temat uprawy roślin.



Najbardziej zwykle oblegany, z racji na mnogość restauracyjnych ogródków, odcinek Piotrkowskiej od 6 Sierpnia do skrzyżowania z Tuwima/Andrzeja Struga to strefa muzyczna, a więc punkty z instrumentami, animacje taneczne i muzyczne oraz minikoncerty orkiestr grających m.in. bałkańskie melodie i przeboje z musicali.



W sobotę i niedzielę pasaż Schillera stanie się krainą Jednorożca z plażą i palmami. Będzie można tam wypocząć w strefie relaksu albo wziąć udział w grze miejskiej, zrobić sobie brokatowy makijaż i pamiątkowe zdjęcie.

Dużo tańca i muzyki. Kogo zobaczymy na scenie?

Ostatni odcinek deptaka na Piotrkowskiej zajmą partnerzy Łódź Summer Festival, którego główna scena znajduje się kilkaset metrów dalej na południe - przy al. Kościuszki.



W strefie partnerów goście będą mogli m.in. odbyć wirtualną wycieczkę do luksusowych kurortów i wziąć udział w konkursach z nagrodami, które przygotowały regiony turystyczne, hotele oraz lotnisko w Łodzi.



Dziś w pasażu Schillera, przy ul. Piotrkowskiej 101, w pasażu Rubinsteina, przy ul. 6 Sierpnia i na pl. Wolności od godz. 20. do godz. 23.59 zaplanowano imprezy taneczne pod dyktando DJ-ów, a przez cały weekend na trzech scenach w Manufakturze, Monopolis i w al. Kościuszki między Żwirki i Radwańską grać będą gwiazdy krajowej i zagranicznej sceny muzycznej w ramach Łódź Summer Festival.



W sobotę na scenie głównej zobaczymy Kukona, Zalewskiego, PRO8L3M i Placebo, a w Manufakturze od 18.30 do 21.15 Mery Spolsky i Fisz Emade Tworzywo.



Program niedzielnego koncertu na głównej scenie to: Beata i Bajm, Kizo, Young Leosia i Röyksopp. Tego dnia w Manufakturze (od godz. 18.) wystąpią Oskar Cyms i Lady Pank, a w Monopolis (od godz. 20.30) Brodka.



Wstęp na wszystie koncerty jest bezpłatny.