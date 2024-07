Ulica Konstantynowska między ul. Krzemieniecką a Juszczakiewicza zostanie ponownie otwarta dla ruchu w poniedziałek (15 lipca). Tego samego dnia rozpocznie się remont sygnalizacji na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy z ul. Liściastą.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. lodz.pl) / materiały archiwalne / RMF FM / materiały prasowe

W poniedziałek (15 lipca) zostanie otwarta po remoncie ul. Konstantynowska pomiędzy ul. Krzemieniecką a Juszczakiewicza.

Po otwarciu linii tramwajowej do Konstantynowa Łódzkiego, miejskie spółki i prywatny inwestor pracowali na ul. Konstantynowskiej przy infrastrukturze podziemnej oraz przyłączach do nowo powstającego osiedla mieszkaniowego, po czym odtwarzana była nawierzchnia jezdni. Prace te już zostały zakończone. Ponownie autem przejedziemy na wprost ul. Konstantynowską od Krzemienieckiej do Juszczakiewicza. Otwarta jest też ul. Krańcowa co pozwoli mieszkańcom Zdrowia łatwiej ominąć prace na Krakowskiej - mówi Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.



15 lipca rozpocznie się remont sygnalizacji na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy z ul. Liściastą w Łodzi. To spowoduje zmiany w organizacji ruchu. Prace będą trwać około 2 tygodnie.



Jak wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu, zamknięty będzie środek skrzyżowania i nie będzie możliwości przejazdu na wprost ul. Liściastą. Natomiast będzie można przejechać na wprost al. Włókniarzy.



Zmieni się trasa linii autobusowej 99, która z Radogoszcza pojedzie Al. Włókniarzy do ul. św. Teresy, a następnie zawróci do ul. Liściastej i dalej po swojej trasie pojedzie do centrum.