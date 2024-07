Spadły zapasy krwi w magazynach centrum - alarmuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi. W grupach ARh+ i 0Rh+ są to stany niskie, a w grupach ARh- i 0Rh- zapasy są na poziomie bardzo niskim i alarmowym. Krwiodawcy są proszeni o oddawanie krwi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Bywają dni, kiedy wydajemy szpitalom 200 jednostek krwi. To duże pobory, głównie dla dwóch łódzkich szpitali – Kopernika i ICZMP. Co prawda pobór krwi, dzięki zaangażowaniu krwiodawców nie spada poniżej tego poziomu, ale różnie bywa z zapasami w poszczególnych grupach krwi" - przyznaje Dagmara Kaźmierska z RCKiK w Łodzi.

Tej krwi brakuje najbardziej

Najbardziej potrzebna jest obecnie krew z grupy "zero", bo tej ubywa najszybciej.

"Wakacje to bardzo dobry czas, żeby zacząć przygodę z krwiodawstwem. Pacjenci czekają na ten dar, a sytuacja zmienia się praktycznie każdego dnia i może się zdarzyć, że nagle będziemy potrzebować krwi innych grup niż te obecnie deficytowe" - powiedziała Kaźmierska.

Potrzeby stacji krwiodawstwa są każdego dnia oznaczane na stronie internetowej krwiodawstwo.pl.

W środę w łódzkiej stacji krwiodawstwa zapasy krwi grupy ARh- są na poziomie alarmowym, 0Rh- na poziomie bardzo niskim, a ARh+ i 0Rh- na poziomie niskim.

Zachętą dla krwiodawców są bonusy za oddanie krwi. Każdy krwiodawca w ramach posiłku regeneracyjnego otrzymuje 9 czekolad i dwa dni wolne od pracy (w dniu pobrania i w kolejnym dniu).

Gdzie można oddać krew?

Krew można oddać w regionalnych stacjach krwiodawstwa.

W Łodzi to stacja przy ul. Franciszkańskiej. Dodatkowo w teren wyjeżdżają krwiobusy.

W najbliższych dniach poza stacją przy ul. Franciszkańskiej w Łodzi, krew będzie można oddać 1 sierpnia przed galerią Inspiro w Opocznie (8-11) i na Placu Szarych Szeregów w Kolumnie – Łasku (godz. 13-16).

2 sierpnia krwiobus będzie czekał na krwiodawców przed Urzędem Miejskim w Łęczycy (8-11.30), a 4 sierpnia przed OSP Rozprza (10-13).

W sezonie wakacyjnym do końca sierpnia RCKiK w Łodzi rejestruje dawców w poniedziałek, wtorek środę i piątek od godz. 7 do 14.35, a w czwartek od 6.30 do 17.

Można także odwiedzić stację krwiodawstwa w Łodzi w sobotę od godz. 8 do 12.