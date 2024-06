W poniedziałek (10 czerwca) o g. 5 rano zmieniona zostanie organizacja ruchu na zakopiance w Gaju. Ruch w obu kierunkach będzie możliwy tylko jednym pasem jezdni.

Wiadukt w Gaju / GDDKiA Kraków /

Zamkniemy jedną z jezdni i przeniesiemy ruch na drugą. Ruch w obu kierunkach będzie możliwy tylko jednym pasem ruchu. Utrudnienia są związane są z demontowaniem deskowania na budowanym wiadukcie - wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Taka organizacja ruchu będzie obwiązywać do środy (12 czerwca).

Jak zapewniają drogowcy to tak duże utrudnienia związane z budową wiaduktu w Gaju. Podczas ostatnich prac wykończeniowych i sprzątania terenu zmiany będą krótsze i mniej uciążliwe. Budowa zakończy się w czerwcu.

Wiadukt nad zakopianką w Gaju ma ponad 120 m. Oprócz jezdni będzie tam ciąg pieszy, pozwalający przemieszczać się pomiędzy ulicami Zadziele i Widokową. Powstały też pasy służące do włączania się do ruchu na krajowej "siódemce". Inwestycja kosztowała prawie 32 mln złotych i została sfinansowana z budżetu państwa. Ruch w tym miejscy to prawie 60 tys. pojazdów dziennie.