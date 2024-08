Dziś w Krakowie ostatni dzień konsultacji w sprawie sposobu wprowadzania darmowej komunikacji miejskiej z powodu smogu. Mieszkańcy mogą wypełnić ankiety dostępne online lub w Radach Dzielnic.

/ Stanisław Rozpędzik / PAP

Autorzy ankiety pytają: z jakiego środka transportu (tramwaj, autobus, pociąg) i jak często korzystają mieszkańcy i co skłoniłoby ich do rezygnacji z własnego samochodu podczas codziennych podróży. Jest też pytanie o to, czy są za czy przeciw darmowej komunikacji, kiedy miasto spowija smog.

Ankietę w formie papierowej można pobrać jeszcze tylko dziś w siedzibach Rad Dzielnic oraz na dzienniku podawczym Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie przy ul. Wielopole 1. Ankieta konsultacyjna dostępna jest także do pobrania w formacie word.

Wypełnione ankiety można:

1. przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl

2. wysłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków z dopiskiem: "Konsultacje - smog"

3. przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem "Konsultacje - smog".

Obecne zasady o wprowadzaniu bezpłatnej komunikacji w czasie smogu zostały uchwalone przez radnych i weszły w życie 1 stycznia 2018 r

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana w Krakowie na podstawie przekazywanych przez IMiGW prognoz jakości powietrza w kolejnej dobie, jeśli w więcej niż połowie miasta znacząco przekroczone jest stężenie pyłów PM10.

W tym roku z darmowej komunikacja z powodu przekroczenia szkodliwych substancji w powietrzu można było korzystać 2 dni, w 2023 roku nie było ani jednego takiego dnia.