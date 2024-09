Poważna sytuacja na Wiśle w Małopolsce. Na kilkunastokilometrowym odcinku Wisły od Niepołomic do Nowego Brzeska znaleziono dziesiątki martwych ryb. Informację o tym dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny usłyszał w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, że powodem śnięcia ryb jest m.in. wysoka temperatura i spadek poziomu rzeki, a do tego niska zawartość tlenu w wodzie.

Mieszkańcy informują jednak, że rzeka od jakiegoś czasu ma specyficzny zapach i nabrała ciemnych barw.

Oczyszczalnia może czyściła sobie zbiorniki osadcze albo bezpośrednio, jeżeli jest nadmiar w oczyszczalni, to ciemne ścieki, wręcz kałowe, są wypuszczane do Wisły. Myślę, że tym razem tak to się stało - mówił Wojciech Kozak, dyrektor krakowskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.



Martwe ryby w Wiśle w okolicach Niepołomic Źródło: Tomasz Malec, wędkarz /

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny, w oczyszczalni kontrolę rozpoczął wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Na godzinę 14:45 zwołano natomiast sztab kryzysowy u wojewody małopolskiego.



