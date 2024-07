Dwa naboje do pistoletu parabellum miał w bagażu 23-latek z Czech, który z lotniska w Krakowie-Balicach chciał polecieć do Oslo. Na pokład samolotu nie wsiadł.

/ Karpacki Oddział Straży Granicznej / Straż Graniczna

Podczas kontroli bezpieczeństwa w walizce podręcznej młodego mężczyzny funkcjonariusze znaleźli 2 sztuki ostrej amunicji 9x19 mm do pistoletu parabellum. Wezwani przez Służbę Ochrony Lotniska strażnicy graniczni zatrzymali 23-latka.

Mężczyzna wyjaśnił, że nie był świadomy przewożenia w bagażu naboi. Nie posiadał stosownego zezwolenia na posiadanie broni i amunicji - poinformowała Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Młodu Czech nie poleciał do Norwegii. Naboje zostały przekazane do badań w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa w Krakowie. Za nielegalne posiadanie broni lub amunicji, grozi kara od pół roku do 8 lat pozbawienia wolności.