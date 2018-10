Jakie kwestie najbardziej nurtują mieszkańców Gdańska? Z czym mają najwięcej problemów? Z zebranych odpowiedzi wybraliśmy 5 najczęściej powtarzających się kwestii.

1. Komunikacja miejska

Gdańskie Autobusy i Tramwaje zmagają się z brakami kadrowymi. Największy kłopot jest z kierowcami. Pasażerowie narzekają na nagłe i częste odwoływanie kursów oraz brak alternatywy.



Nie brakuje natomiast wyzwań na przyszłość - choćby budowy kolejnych linii tramwajowych.

2. Układ drogowy i miejsca parkingowe

Południowe dzielnice miasta rozwijają się błyskawicznie. Przybywa nowych osiedli, gorzej jest z nowymi drogami. Mieszkańcy codziennie skazani są na stanie w ogromnych korkach.

W Śródmieściu korki uprzykrzają życie głównie w sezonie, za to codziennością są kłopoty z parkowaniem.

3. Retencja i zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Czy jesteśmy skazani na regularne podtopienia? Przynajmniej raz w roku ulewny deszcz zalewa część miasta. Klimatolodzy ostrzegają - to będzie zdarzać się częściej. Czy możemy lepiej przygotować się na kaprysy pogody?

4. Dalsza rozbudowa miasta

Miasto kontra developerzy. W Gdańsku to problem często podnoszony przez mieszkańców. Kto ma dyktować warunki przy nowych inwestycjach? Czego wymagać od inwestorów? Jak uchronić miasto w nierównej walce w obliczu przepisów "lex developer".

5. Dalsza rewitalizacja i estetyzacja miasta

Kilka "starych" dzielnic przeszło częściową rewitalizację. Co dalej? Mieszkańcy innych dzielnic również oczekują, że podobny proces czeka ich okolicę. Co zrobić by te działania ruszyły? Czy dotychczasowe są satysfakcjonujące? Nie zawsze lifting budynków pociąga ze sobą zmiany społeczne. Jak przekonać mieszkańców do zaangażowania i podejmowania nowych wyzwań?

Największe problemy Gdańska. Który trzeba rozwiązać najpilniej? Komunikacja miejska 16% Układ drogowy i miejsca parkingowe 40% Retencja i zabezpieczenie przeciwpowodziowe 12% Dalsza rozbudowa miasta 20% Dalsza rewitalizacja i estetyzacja miasta 12%

głosów: 25

Jakie pomysły na rozwiązanie problemów Gdańska mają kandydaci na prezydenta?

