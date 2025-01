"Jest to historyczny dzień. Będzie interpretowany jako nowa era. Ten porządek międzynarodowy, liberalny, jaki znamy, odejdzie dzisiaj w sposób symboliczny do przeszłości. Świat będzie realistyczny, nastawiony na realizację interesów państw za pomocą potęgi, siły i być może przywództwa Stanów Zjednoczonych" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Jacek Czaputowicz, były szef MSZ w rządzie Zjednoczonej Prawicy. "Uważam, że Trump nie odda części okupowanej Ukrainy Putinowi. To nie jest dla niego ważna rzecz. Zostawi tę kwestię do rozwiązania Europie" - dodał.