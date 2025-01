Prokuratura Regionalna w Gdańsku tłumaczy, dlaczego umorzyła śledztwo dot. odpowiedzialności służb pomocowych w sprawie śmierci Kamilka M. z Częstochowy. "Decyzja została wydana po wnikliwej analizie materiału dowodowego" - zapewniono.

Pomnik na grobie zmarłego w maju ubiegłego roku 8-letniego Kamilka / PAP/Waldemar Deska /

Prokuratura Regionalna w Gdańsku poinformowała w poniedziałek o umorzeniu śledztwa w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędów i instytucji powołanych do ochrony małoletnich w związku z nadzorem nad rodziną Magdaleny B. i Dawida B. z Częstochowy. Śledczy nadal prowadzą postępowanie ws. zabójstwa 8-letniego Kamila. To po tej tragedii przygotowana została tzw. ustawa Kamilka, która ma lepiej chronić dzieci.

W czwartek konferencja prasowa Rzeczniczki Praw Dziecka

Działania zapowiada Rzeczniczka Praw Dziecka (RPD). W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Biura RPD czytamy, że zdaniem Moniki Horna-Cieślak, organizacji z Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci oraz społeczności Kamilka z Częstochowy, decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa wymaga zaskarżenia.



W tej sprawie zamierzamy wspierać działania, które będą prowadziły do zaskarżenia decyzji Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, z którą nie zgadzamy się w sposób zasadniczy - zaznaczono.



W czwartek pod siedzibą Prokuratury Krajowej w Warszawie odbędzie się w tej sprawie konferencja prasowa RPD.

W środę odniosła się do tego Prokuratura Regionalna w Gdańsku. W stanowisku na stronie internetowej podkreśliła, że "decyzja prokuratora o umorzeniu postępowania została wydana po wnikliwej i rozważnej analizie całego materiału dowodowego, zawartego w 22 tomach akt głównych i w 44 tomach załączników". Zaznaczyła też, że postanowienie prokuratora jest nieprawomocne, a uprawnionym podmiotom służy zażalenie do sądu rejonowego właściwego do rozpoznania sprawy, tj. do Sądu Rejonowego w Częstochowie.



Rzecznik Praw Dziecka nie jest uprawniony do złożenia zażalenia, ponieważ takie uprawnienie nie wynika ani z kodeksu postępowania karnego, ani z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Obecna Pani Rzecznik Praw Dziecka, do czasu wyboru na funkcję Rzecznika, była pełnomocnikiem procesowym osoby wykonującej prawa zmarłego pokrzywdzonego - podkreśliła gdańska prokuratura.



Wskazała również, że "Prokuratura Regionalna w Gdańsku współpracowała i nieustannie podtrzymuje gotowość do współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka w realizacji jego ustawowych zadań".

Badano, czy zlekceważono przesłanki świadczące o przemocy w rodzinie chłopca

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte 17 maja 2023 r. po wyłączeniu materiałów ze śledztwa dotyczącego m.in. zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 8-letniego Kamila M. i znęcania się nad chłopcem i jego bratem Fabianem M. W tym wydzielonym śledztwie prokuratura ujawniła przesłanki, które mogły świadczyć, iż pracownicy urzędów i instytucji oraz funkcjonariusze policji, mogli dopuścić się zaniedbań.



Śledczy badali, czy pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policji, opieki społecznej, lekarze i nauczyciele zlekceważyli przesłanki, które mogły świadczyć o przemocy w rodzinie chłopca i zaniechali jakichkolwiek działań. Umorzenie śledztwa objęło sędziów, prokuratora, policjantów z Częstochowy i Olkusza, kuratorów sądowych, lekarzy udzielających świadczeń lekarskich, pracowników socjalnych oraz nauczycieli.



Jak poinformowała prokuratura, zachowania i zaniechania wspomnianych grup osób nie wyczerpują znamion przestępstwa "przewidującego odpowiedzialność karną wobec funkcjonariuszy publicznych, którzy przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działają na szkodę interesu publicznego lub prywatnego".



W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej imiennie ustalonych funkcjonariuszy publicznych przed właściwymi organami toczyły się lub toczą stosowne postępowania.

"Magdalena B. ukrywała przemocowe zachowania męża"

Prokuratura podkreśliła, że kluczowe we wcześniejszym niewykryciu przemocy w rodzinie była postawa Magdaleny B., która ukrywała przemocowe zachowania męża. Zdaniem śledczych kobieta celowo ukrywała patologiczne działania Dawida B. i kontaktowała się z opieką społeczną jedynie w celu uzyskania pomocy rzeczowej i finansowej.



W głównym śledztwie ojczym chłopca, Dawid B., jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 8-latka, znęcanie się nad pozostałymi dziećmi i molestowanie seksualne kilkuletniej dziewczynki. Jego żona odpowie za znęcanie się nad dwójką synów i o udzielenie pomocy Dawidowi B. w przestępstwie poprzez niepodjęcie żadnych działań chroniących dzieci.



8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 r. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie.



Sprawa maltretowania chłopca wyszła na jaw po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca dziecka 3 kwietnia. Interweniowała policja. Dziecko z ciężkimi obrażeniami przetransportowano do szpitala śmigłowcem.



Ze śledztwa wynika, że Dawid B. przez kilka lat maltretował chłopca. Przed śmiercią dziecka miał polewać go wrzątkiem i położyć na rozgrzanym piecu węglowym. W ten sposób spowodował ciężkie obrażenia ciała - oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn.