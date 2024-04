Bayern Monachium pokonał u siebie Eintracht Frankfurt 2:1 w 31. kolejce piłkarskiej ekstraklasy Niemiec. Obie bramki zdobył Anglik Harry Kane, który z 35 golami goni rekord sezonu Roberta Lewandowskiego (41). Czwarty w tabeli RB Lipsk wygrał z piątą Borussią Dortumund 4:1.

Po raz pierwszy w sobotę Kane trafił do siatki już w 9. minucie. Efektowną indywidualną akcją popisał się Austriak Konrad Laimer i podał do Anglika, który otworzył wynik meczu.

Szósty w tabeli Eintracht odpowiedział jeszcze w pierwszej połowie golem Francuza Hugo Ekitike, ale w 61. minucie Kane ustalił wynik, tym razem z rzutu karnego.

Zdecydowany lider klasyfikacji strzelców zdobycz w obecnym sezonie Bundesligi do 35 goli.

Trzy mecze na wyrównanie rekordu

Angielski napastnik wciąż liczy przynajmniej na wyrównanie rekordu Roberta Lewandowskiego, choć szanse nie są duże. Polak w edycji 2020/21, grając wówczas właśnie w Bayernie, zdobył 41 bramek. Bawarczykom pozostały do końca rozgrywek ligowych trzy mecze, więc Anglik musiałby w każdym zdobyć średnio po dwa gole.

Na razie jednak warto odnotować dwa inne fakty. Kane ma już 400 goli w karierze na poziomie seniorskim dla klubów (338) i reprezentacji (62), a w obecnym sezonie - 42 bramki we wszystkich rozgrywkach, co jest jego rekordem życiowym.

Mimo zwycięstwa nad Eintrachtem kibice Bayernu mają powody do zmartwień. Kontuzji w pierwszej połowie doznali ważni piłkarze tego zespołu. Wspomniany Austriak Laimer został zmieniony już w 28. minucie, a holenderski obrońca Matthijs de Ligt nie wybiegł na drugą połowę.

Bawarczyków czeka we wtorek pierwszy meczu półfinału Ligi Mistrzów - u siebie z Realem Madryt.

Obaj piłkarze to również czołowi reprezentanci krajów, które będą przeciwnikami Polski w fazie grupowej Euro 2024. Austriacy od dawna borykają się z wieloma problemami kadrowymi - ciężkie kontuzje kolana leczą David Alaba i Sasa Kalajdzic, kłopoty mają również inni podstawowi gracze.

Już od poprzedniej kolejki wiadomo, że Bayern nie obroni tytułu w Bundeslidze. Pewny tego jest niepokonany w obecnym sezonie Bayer Leverkusen (80), który wieczorem w sobotę podejmie trzeci VfB Stuttgart (63).

RB Lipsk rozbił Borussię

Ciekawie zapowiadające się spotkanie rozegrano w Lipsku. Miejscowy zespół RB pokonał Borussię Dortmund aż 4:1, choć przegrywał od 20. minuty po golu Anglika Jadona Sancho. Później trafienia dla gospodarzy zaliczyli Belg Lois Openda, Słoweniec Benjamin Sesko, Francuz Mohamed Simakan i Austriak Christoph Baumgartner.

Piłkarze z Lipska (62 pkt) umocnili się na czwartym miejscu, a Borussia Dortmund, która podobnie jak Bayern awansowała niedawno do półfinału Champions League, pozostała na piątym - 57. Wszystko wskazuje jednak na to, że nawet piąta lokata da przepustkę do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W meczu Augsburg - Werder Brema (0:3) w ekipie gospodarzy pauzował kontuzjowany Robert Gumny, a w zespole gości od 80. minuty zagrał Dawid Kownacki.