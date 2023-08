"Nasz klub parlamentarny poprze projekt (ws. referendum - przyp. RMF FM). Pytanie co zrobią inne kluby parlamentarne, choć oczywiście widać już zapowiedzi bojkotu. Najwięksi demokraci, którzy chodzili z koszulkami ‘konstytucja’ dzisiaj zapowiadają, że nie będą brali udziału w referendum. Takie ich prawo. Oczywiście mogą to zrobić (...). Mobilizacja jest duża, nie obawiam się o większość na sali sejmowej" - tak na pytanie o to, czy obóz rządzący będzie miał odpowiednią liczbę głosów, by przyjąć projekt ws. referendum, odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Müller.

Sejm podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce jesienią przeprowadzić głosowanie, to musi zadbać o stuprocentową frekwencję swoich posłów podczas ruszającego posiedzenia Sejmu. Rzecznik rządu dopytywany czy będą kary dla posłów, którzy nie pojawią się na głosowaniu, mówił: Mamy większość parlamentarną, która jest stabilna. Przyznał jednak, że PiS kończy ustalanie list wyborczych, a "dzisiejsza mobilizacja jest ważna i zawsze jest pełną weryfikacją postaw. Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Prowadzący program Krzysztof Berenda dopytywał, dlaczego na wczorajszych obchodach święta Wojska Polskiego nie było Jarosława Kaczyńskiego. Rzecznik rządu powiedział, że nie ma informacji na temat absencji Kaczyńskiego, ale przekazał, że dziś wicepremier będzie w Sejmie. Będzie uczestniczył w posiedzeniu Sejmu - podkreślił i zaprzeczył, że Kaczyński zachorował. Co z debatą Donald Tusk - Jarosław Kaczyński W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też temat organizacji debaty między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Takie spotkanie próbowały zorganizować Wirtualna Polska i Onet. Przewodniczący PO miał się zgodzić na debatę, a liderzy PiS zignorować prośbę. Ciężko rozmawiać z Donaldem Tuskiem w jakiejkolwiej debacie, jeśli za wieloma jego słowami idą po prostu regularne kłamstwa. On w debatach, zapowiedziach wyborczych, np. w 2011 roku przed czy po wygranych wyborach, mówił, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a podwyższył - tłumaczył Müller. Dopytywany, czy w tej kampanii sztab PiS zgodzi się na debatę z Donaldem Tuskiem, odpowiadał: Z Donaldem Tuskiem, który kłamie jak najęty, nie sposób jest dyskutować. My zaproponowaliśmy debatę z jego szefem, Manfredem Weber. Jeżeli pan Weber jest chętny, to zapraszamy - dodał. Jego zdaniem debata z Donaldem Tuskiem "nie ma sensu". Zobacz również: Cieszyński: Nie można swobodnie sięgnąć do danych dowolnego obywatela

