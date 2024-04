Jedni ograniczają się do krótkich wędrówek, np. parkowymi alejkami wzdłuż Wisły. Są tacy, którzy np. wjeżdżają kolejką na pobliską Czantorię i schodzą szlakiem. Ale są i tacy, którzy planują nieco dłuższą podróż. Pogoda w Beskidach sprzyja turystyce.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Jeśli zastanawiacie się, gdzie spędzić najbliższe majówkowe dni, to podpowiadamy, że jednym z takich miejsc są Beskidy. Można tam na przykład wybrać się na dłuższą górską wędrówkę, albo pojeździć na rowerze. Słońca przez najbliższe dni, według prognoz, nie powinno zabraknąć.

Kwaterę na majówkę można wciąż znaleźć, choć niewykluczone, że może to zająć trochę czasu. Jak mówi Tadeusz Papierzyński z urzędu miasta w Wiśle miejsca zajęte są w prawie 80 procentach. I wyraźnie widać też podział związany z rezerwacjami. Od 1-go maja zaczyna się ten właściwy, majówkowy pobyt.

Na rower w Beskidy

Rowerowa przejażdżka górskimi drogami, to jedna z turystycznych atrakcji w Beskidach. Rower w Beskidy można zawieźć samochodem, ale można także przewieźć go koleją. I część turystów wybiera takie rozwiązanie, choć ta opcja nie była oczywista, bo system rezerwacji biletów na przewóz rowerów miał obowiązywać do soboty. W ostatnim momencie, po interwencji małopolskiego i śląskiego samorządu, termin ten został jednak przesunięty.

Rower dalej przewozimy obecnych zasadach: podróżny zgłasza się do konduktora, a ten podejmuje decyzję czy są jeszcze wolne miejsca i czy rower można w danym pociągu przewieźć.

Zasady stare, ale cena - nowa. Teraz to 8.40 zł za jednorazowy bilet. Dobra wiadomość jest taka, że od soboty Koleje Śląskie uruchamiają specjalny pociąg do przewożenia rowerów. Będzie w nim 36 specjalnych miejsc.

Kiedy już dowieziemy nasz sprzęt, pozostaje wybrać trasę. Można wybrać się na zwykłą przejażdżkę, np. wzdłuż Wisły rowerem miejskim. Ale można też, korzystając już z typowych górskich rowerów wybrać się na trudniejszy rowerowy szlak.

W Beskidach jest wiele wspaniałych miejsc do odwiedzenia. Kolejką można wjechać na szczyt Czantorii, ale kolejki linowe są też w innych punktach. Od soboty, po przerwie związanej z przeglądem technicznym, czynna jest też kolej na Szyndzielnię w Bielsku-Białej. Linową kolejką można też już wjechać na Skrzyczne w Szczyrku.