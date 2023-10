W poniedziałek 9 października Telewizja Polska organizuje debatę wyborczą. Rozpocznie się ona o godz. 18:30.

Gmach TVP / Rafał Guz / PAP

Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz. Będzie transmitowana na trzech antenach - w TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

Zaproszenia do udziału w debacie otrzymały komitety, które zarejestrowały listy wyborcze we wszystkich okręgach. To Bezpartyjni Samorządowcy, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Koalicja Obywatelska.

Na razie nie wiadomo, kto będzie reprezentował poszczególne komitety. Nie ogłoszono też, jak będzie wyglądał scenariusz debaty.

15 października oprócz wyborów parlamentarnych odbędzie się także referendum. Polacy mają odpowiedzieć w nim na 4 pytania: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?", "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" i "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Jak wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza, fakt przeprowadzenia wyborów i referendum w tym samym dniu nie oznacza, że musimy wziąć udział we wszystkich głosowaniach. Można np. - do czego swoich zwolenników namawia opozycja - pobrać tylko karty do głosowania dot. Sejmu i Senatu, a nie pobierać referendalnej. Fakt ten musi zostać jednak odnotowany w spisie wyborców.