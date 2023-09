Bezpartyjni Samorządowcy poinformowali wczoraj, że złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Donaldowi Tuskowi. Oskarżenie dotyczyło wypowiedzi lidera PO z 21 września. Na spotkaniu z wyborcami w Pile Donald Tusk przekazał:

My dobrze wiemy, kto założył ten komitet, kto go finansuje. Ale nie wszędzie w Polsce ludzie to wiedzą. Wiecie, Bezpartyjni Samorządowcy to fajnie brzmi. To oni tam będą może Rafała Trzaskowskiego szukali na liście, tak? To jest przystawka PiS. Mówię o tym w sposób absolutnie odpowiedzialny. To jest komitet, który ma pomóc PiS dalej rządzić.

Bezpartyjni Samorządowcy potraktowali to jako afront i oskarżyli Tuska o kłamstwo. Rzecznik partii Krzysztof Maj zdawał się być pewny wygranej w tym sporze, bo zaznaczył, że wcześniej Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej już przegrał w sądzie za insynuacje o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.