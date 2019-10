Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu. To ugrupowanie wybrało 43,6 proc. Druga w zestawieniu jest Koalicja Obywatelska, która otrzymała 27,4 proc. głosów. Miejsce na podium zyskała również Lewica - 12,4 proc. Do parlamentu dostały się także: PSL-Koalicja Polska (9,1 proc. głosów) i Konfederacja (6,4 proc.). Frekwencja wyniosła 61,1 proc. uprawnionych do głosowania.

REKLAMA