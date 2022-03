Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie w sposób wirtualny udział w czwartkowym szczycie NATO, by rozmawiać o wojnie z Rosją. "Mamy informacje, że Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa, zwłaszcza na południu miasta" - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Prowokacją i nieprzyjaznymi działaniami nazwał rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko twierdzenia KGB Białorusi, jakoby ukraińscy dyplomaci w tym kraju byli "agentami wywiadu". Najnowsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie znajdziesz w naszej relacji z 23.03.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Protest przeciwko wojnie wypowiedzianej przez Rosję zorganizowany w szwajcarskiej Lozannie / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie w sposób wirtualny udział w czwartkowym szczycie NATO

Rosyjski oligarcha Aliszer Usmanow utrzymuje, że nie jest już właścicielem licznych aktywów w Wielkiej Brytanii, które jej rząd zamierzał zamrozić w ramach nałożonych na niego sankcji

Mamy informacje, że Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa, zwłaszcza na południu miasta - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby.

Co działo się podczas 27. dnia wojny w Ukrainie? Dowiesz się z naszego podsumowania i z naszych relacji - cz. 1 i cz.2 .

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Podczas zaciętych walk w pobliżu Charkowa, na wschodzie kraju, ukraińskie oddziały odparły atak wojsk rosyjskich - poinformował w nocy portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze regionu.

04:42

Duży pożar w Trościańcu w obwodzie sumskim nie może zostać ugaszony z powodu ostrzału i walk ulicznych - poinformował szef sumskiej administracji obwodowej Dmitrij Żiwicki. Zaapelował także do wszystkich mieszkańców miasta o zamknięcie okien i pozostanie w schronach.

04:26

Ukraińskie wojsko zniszczyło już ponad sto samolotów wroga - podaje agencja Ukrinform.

04:05

W nagraniu wideo, opublikowanym w nocy z wtorku na środę, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował "wszystkim międzynarodowym siłom" za wsparcie jego kraju. Podkreślił, że potrzebne są kolejne, bardziej dotkliwe restrykcje wobec Rosji.

03:08

Ukraińskie władze nie spodziewają się, że białoruskie wojsko przyłączy się teraz do inwazji na Ukrainę - poinformowała we wtorek wieczorem agencja Unian, cytując wypowiedź doradcy ukraińskiego prezydenta. Prawdopodobieństwo, że rządzący Białorusią Alaksandr Łukaszenka zdecyduje się wziąć udział w wojnie wynosi od 15 do 20 procent - oświadczył Ołeksij Arestowicz.

Łukaszenka jest bliskim sojusznikiem prezydenta Rosji Władimira Putina. Chociaż rosyjskie siły wojskowe wykorzystują terytorium Białorusi do ataków na Ukrainę, Białoruś nie bierze czynnego udziału w wojnie, mimo ponawianych wezwań z Moskwy - zauważa niemiecka agencja DPA.

Władze w Kijowie twierdzą, że około 60 procent białoruskich żołnierzy jest przeciwnych udziałowi w wojnie w sąsiednim kraju. Jeśli jednak otrzymają taki rozkaz, przekroczą granicę. Niektórzy z nich będą nawet walczyć - dodał Arestowicz.

02:50

Podczas zaciętych walk w pobliżu Charkowa, na wschodzie kraju, ukraińskie oddziały odparły atak wojsk rosyjskich - poinformował w nocy z wtorku na środę portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze regionu. Siły rosyjskie użyły m.in. śmigłowców szturmowych typu Ka-52. Nasi żołnierze bronią swoich pozycji - zapewnił szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Bardzo trudna sytuacja panuje w oblężonym mieście Izium, położonym o około 100 kilometrów od Charkowa. Nie ma już żadnego połączenia z miastem. Wszystkie propozycje zmierzające do utworzenia korytarza humanitarnego zostały odrzucone przez stronę rosyjską.

02:36

Premier Kanady Justin Trudeau na Twitterze: Za chwilę lecimy do Brukseli. W ciągu najbliższych kilku dni spotkamy się z przywódcami UE, G7 i NATO - by bronić demokracji, bronić Ukraińców i wciąż koordynować naszą reakcję na brutalny atak Rosji. Bądźcie czujni.



01:40

Wołodymyr Zełenski potwierdził, że zaprosił papieża Franciszka do złożenia wizyty na Ukrainie. Wierzę, że uda nam się zorganizować tę ważną wizytę - powiedział ukraiński prezydent w opublikowanym w nocy z wtorku na środę nagraniu wideo.



Jak poinformował wcześniej ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz, Wołodymyr Zełenski powiedział papieżowi przez telefon, że jest on "najbardziej oczekiwanym gościem" w jego kraju.



Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin przekazał, że nie potrafi powiedzieć, czy papież Franciszek wybierze się na Ukrainę.



00:33

Dotychczasowe rosyjskie próby podporządkowania sobie ukraińskiej ludności w okupowanych miastach nie powiodły się i zapewne Rosja będzie się uciekać do coraz bardziej represyjnych środków - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraińska ludność cywilna w miastach okupowanych przez Rosję nadal protestuje przeciwko rosyjskiej kontroli. Rosyjskie próby podporządkowania sobie ludności poprzez manipulowanie mediami, szerzenie propagandy i instalowanie marionetkowych, prokremlowskich przywódców jak dotychczas nie powiodły się. Rosja prawdopodobnie zareaguje na te niepowodzenia stosowaniem coraz bardziej gwałtownych i represyjnych działań w celu tłumienia oporu ludności ukraińskiej" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



00:31

Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, zabiegając m.in. o zawieszenie broni na Ukrainie - poinformował wieczorem dziennik "Le Mond" na swej stronie internetowej, powołując się na Pałac Elizejski.

To była już ósma rozmowa Macrona z Putinem od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego. Francuski prezydent zabiegał o zgodę Putina na zawieszenie broni, ale bezskutecznie.

"Na razie nie ma porozumienia, ale prezydent (Macron) pozostaje przekonany o konieczności kontynuowania wysiłków (...) Nie ma innego wyjścia jak zawieszenie broni i negocjacje w dobrej wierze Rosji z Ukrainą. Prezydent Francji stoi u boku Ukrainy" - cytuje francuski dziennik komunikat Pałacu Elizejskiego.

"Le Figaro" poinformował, że Kreml zakomunikował jedynie, że rozmowa odbyła się "z inicjatywy strony francuskiej" i dotyczyła "sytuacji na Ukrainie, w tym trwających negocjacji" między przedstawicielami Rosji i Ukrainy.



00:30

Rozmowy z Rosją w celu zakończenia wojny są trudne, a czasem konfrontacyjne, ale "krok po kroku idziemy naprzód" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy nagraniu wideo.

00:00

Wieczorem na miejscowość Równe spadły kolejne rakiety. Wieczorem Rosjanie przeprowadzili trzy ataki rakietowe.

Na razie nie ma informacji o ofiarach.



23:38

Główny europejski dostawca danych meteorologicznych odciął Rosję od swoich systemów. Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych uznała, że dane - obejmujące niemal natychmiastowe pomiary prędkości i kierunku wiatru, światła słonecznego, opadów i innych czynników - mogą okazać się kluczowe w planowaniu ataku bronią biologiczną lub chemiczną na Ukrainie.



23:33

Prowokacją i nieprzyjaznymi działaniami nazwał rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko twierdzenia KGB Białorusi, jakoby ukraińscy dyplomaci w tym kraju byli "agentami wywiadu".



"Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na takie nieprzyjazne działania Białorusi" - napisał na Facebooku Nikołenko, podaje RBK-Ukraina.

23:25

Rosyjscy sabotażyści zatrzymani w Kijowie.

23:20

Rosyjski oligarcha Aliszer Usmanow utrzymuje, że nie jest już właścicielem licznych aktywów w Wielkiej Brytanii, które jej rząd zamierzał zamrozić w ramach nałożonych na niego sankcji - podała stacja BBC.



Aktywa te, w tym dwie nieruchomości - dom w Londynie, którego wartość BBC oszacowała na 82 mln funtów, i posiadłość w pobliskim hrabstwie Surrey - oraz jacht, zostały przekazane nieodwołalnym funduszom powierniczym. To fundusze, których nie można rozwiązywać po ich ustanowieniu, ani zwykle nawet zmieniać ich warunków.



23:18

Mamy informacje, że Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa, zwłaszcza na południu miasta - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. W niektórych obszarach, kontrolowanych przez Rosjan Ukraińcy przejmują inicjatywę i bardzo dobrze radzą sobie w walkach - mówił Kirby, odpowiadając na pytanie, czy Ukraina może wygrać tę wojnę.

23:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie w sposób wirtualny udział w czwartkowym szczycie NATO, by rozmawiać o wojnie z Rosją - poinformował jego rzecznik Serhij Nykyforow.

Ukraina będzie tam brać aktywny udział. Jaki, dokładnie na razie nie wskazujemy. Co najmniej będzie to wystąpienie prezydenta, a maksimum - pełnowartościowy udział, oczywiście w formacie wideo - przekazał Nykyforow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak dodał, wkrótce będą znane szczegóły dotyczące formatu.