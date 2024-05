Do tego, co stało się na trasie do Morskiego Oka z koniem, odniósł się na Facebooku Władysław Nowobilski, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.

Według niego było to zwykłe potknięcie.

Koń się przewrócił. Natura niektórego konia jest taka, że jak się przewróci, to leży nieruchomo, a nie od razu wstaje. Więc ten koń tak leżał, został wyprzęgnięty i lekkim bodźcem pobudzony, i wstał od razu. Na miejscu były służby parku, opisały zdarzenie jako nieszkodliwe, był też lekarz weterynarii, konia zbadał. Koń jest zdolny do pracy, nic się nie stało. Przekaz Vive jest dramatyzowany, jak to nie wiadomo co się stało. Trzeba zawsze brać poprawkę na to, co mówią organizacje prozwierzęce. Im zależy na pokazaniu tego z innej strony - stwierdził Władysław Nowobilski.

Sytuację bada Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Również ona zamieściła film z tym, co stało się na trasie do Morskiego Oka.

Jej przedstawiciele apelują do turystów, świadków tego wypadku o pilny kontakt.