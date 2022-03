"Takie spotkanie się nie odbędzie, dlatego że moim zdaniem Putin w ogóle nie traktuje Zełenskiego jako jakiegokolwiek partnera, z którym miałby ochotę o czymkolwiek rozmawiać, a przede wszystkim dlatego, że te rozmowy pokojowe to jest kompletna lipa. Rosja pod hasłami neutralności Ukrainy chce wywalczyć tak naprawdę upokarzającą kapitulację" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, pytany o to, czy dojdzie do spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy oraz o rozmowy negocjacyjne pomiędzy tymi państwami.

Adam Eberhardt / Artur Reszko / PAP

Według gościa Roberta Mazurka, wojna skończy się, kiedy Putin ją przegra, albo gdy zrozumie, że nie jest w stanie jej wygrać.

"Przegrać wojnę to znaczy zrozumieć, że koszty jej kontynuowania są większe niż perspektywy tego, co można uzyskać. Po pierwsze w wymiarze wewnętrznym, bo to są olbrzymie sankcje i rosnące niezadowolenie społeczne i elit, a po drugie - cynkowe trumny, które wracają do Rosji" - podkreślił.

"Duch bojowy na Ukrainie jest olbrzymi, morale społeczne gigantyczne. 90 proc. Ukraińców jest przekonana, że tę wojnę wygra. Jeżeli chodzi o ustępstwa wobec Rosji, to wiadomo, że są takie, które Ukrainy nie bolą i są takie, które Ukrainę bolałyby dużo bardziej" - dodał dr Adam Eberhardt.

Pytany o ostatnie informacje medialne, jakoby dni Władimira Putina na Kremlu były policzone, odpowiedział, że do takich informacji trzeba podchodzić z dystansem.

"Czym więcej jest tego typu informacji, tym bardziej podejrzliwie należy do nich podchodzić. Raczej o tym, że coś się wydarzyło na Kremlu, dowiemy się wówczas, kiedy w rosyjskiej telewizji będzie 'Jezioro Łabędzie' transmitowane zgodnie ze starą tradycją. Natomiast zgoda co do tego, że ta elita jest niezadowolona z tej wojny. Oczywiście trudno, żeby dzieci oligarchów czy elity politycznej kremlowskiej były niezadowolone z systemu, który w Rosji panuje, bo on dał im bogactwo i prestiż, natomiast oni chcą mieć Instagram, chcą mieć samoloty na Zachód. Chcą, żyć jak żyli. Putinizm był dla nich do 24 lutego. 24 lutego zostali w największym stopniu odcięci" - podkreślił.

Według niego, na tym etapie Rosjanie nie pozbędą się Putina jako prezydenta kraju.

"Na tym etapie śruba jest tak dokręcona, że małe jest prawdopodobieństwo, żeby bunt społeczny wybuchł i miał jakikolwiek potencjał sukcesu" - dodał.

Adam Eberhardt był pytany także o to, czy da się określić, ile jest majątku rosyjskich oligarchów w Polsce.

"Myślę, że w Polsce jest jego stosunkowo mało. Ja nie dysponuję takimi informacjami, ale cała logika tego systemu jest taka, że jachty lepiej trzymać na Lazurowym Wybrzeżu, zakupy robić w Mediolanie, a dodatkowe domy i dzieci na studia wysyłać do Londynu czy gdzieś do uczelni zachodnich" - podkreślił.

"Formalnie rosyjskich inwestycji w Polsce przez ostatnie 30 lat, to były jakieś znikome rzeczy, głównie związane z budową Gazociągu Jamalskiego. Oczywiście wiadomo, że część rosyjskiego kapitału albo nawet większość przychodzi jako kapitał cypryjski, maltański, z różnych rajów podatkowych, więc pod tym względem śledzenie jest trudne" - przyznał.