Pseudoreferenda na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, m.in. w Chersoniu i Mariupolu, mogą zostać przeprowadzone przez Federację Rosyjską 11 września – podaje Ukrinform powołując się na wypowiedź przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadyma Skibickiego.

Zdjęcie ilustracyjne / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Jak podaje Ukrinform Skibicki był pytany w telewizji, czy wywiad wie o planach przeprowadzenia przez Rosję referendów w Chersoniu, Mariupolu i innych okupowanych miastach.

Tak, rzeczywiście wywiad wojskowy ma takie dane, monitorujemy je, robimy analizę. Według naszych informacji takie referendum może się odbyć 11 września - mówił.

Nie możemy zapominać, że w obwodach donieckim i ługańskim, na terytoriach okupowanych przez Rosję, wydano około 800 tysięcy paszportów dla rosyjskich obywateli. Rosja może użyć tego, jako pretekstu do ochrony rosyjskich obywateli mieszkających w Ukrainie - powiedział Skibicki.

Macron i Putin negocjowali podział Ukrainy?

Tymczasem paryscy komentatorzy zastanawiają się, czy prezydenci Francji i Rosji negocjowali podział Ukrainy za plecami Wołodymyra Zelenskiego. Takie pytanie pojawiło się po oświadczeniu prezydenta Ukrainy. Emmanuel Macron miał pytać Zełenskiego przez telefon, czy jest on gotów poczynić ustępstwa terytorialne.

Zełenski udzielił wywiadu włoskiej telewizji, w którym miał zasugerować, że Macron pytał go z naciskiem, czy jest gotów poczynić ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji, żeby "umożliwić Putinowi, wyjście z twarzą z patowej sytuacji i doprowadzić do zakończenia konfliktu". Brzmiało to tak, jakby wcześniej prezydent Francji rozmawiał o tym przez telefon z lokatorem Kremla.

Nie jesteśmy gotowi, by oddać część naszego terytorium, po to, my zrobić komuś jakąś przysługę - powiedział w wywiadzie Zełenski dodając, że - tu cytat - "gotowość Macrona do ustępstw dyplomatycznych na rzecz Rosji jest nie na miejscu".

Pałac Elizejski zapewnia, że Macron nigdy "nie dyskutował o niczym z Władimirem Putinem, bez zgody prezydenta Zełenskiego i nigdy nie nalegał, by ten ostatni poczynił ustępstwa.

Współpracownicy francuskiego przywódcy sugerują, że wywiad Zełenskiego mógł być nieprecyzyjnie przetłumaczony na język włoski.