Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Kyryło Budanow potwierdził w rozmowie z The War Zone, że lotnisko w Mrozowsku w obwodzie rostowskim w Rosji zostało zaatakowane w nocy w czwartek, gdzie użyto co najmniej 70 dronów.

Myśliwiec bombardujący Su-34 / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Zdjęcia satelitarne uzyskane przez The War Zone potwierdzają, że lotnisko Mrozowsk w Rosji, około 150 mil od linii frontu, zostało zaatakowane przez Ukraińców. Twierdzi się, że operacja została przeprowadzona za pomocą masowego ataku dronów. Ukraińskie jednostki obronne i wywiadowcze użyły co najmniej 70 dronów do zaatakowania bazy w czwartek.