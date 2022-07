W wyniku ostrzału dzielnicy mieszkalnej w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęło co najmniej pięć osób, a siedem jest rannych - powiadomił szef władz obwodowych Witalij Kim. Według urzędnika pociski trafiły obok przystanku transportu publicznego. Sąd apelacyjny w Kijowie złagodził wyrok wobec rosyjskiego żołnierza skazanego wcześniej na dożywotnie pozbawienie wolności; żołnierz ma spędzić w więzieniu 15 lat. Najważniejsze wydarzenia związane ze 156. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 29.07.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińskie wojsko w pobliżu Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

W wyniku ostrzału dzielnicy mieszkalnej w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęło co najmniej pięć osób, a siedem jest rannych - powiadomił szef władz obwodowych Witalij Kim. Według urzędnika pociski trafiły obok przystanku transportu publicznego.

Sąd apelacyjny w Kijowie złagodził wyrok wobec rosyjskiego żołnierza skazanego wcześniej na dożywotnie pozbawienie wolności; żołnierz ma spędzić w więzieniu 15 lat - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Rosyjska prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera jest najprawdopodobniej odpowiedzialna za działania wojskowe w wyznaczonych sektorach linii frontu we wschodniej Ukrainie, walczy w podobny sposób jak regularne wojska - poinformował brytyjski resort obrony.

Głównym celem obecnego etapu wojny w Dobasie będzie najprawdopodobniej zajęcie Bachmutu; Rosjanie mogą w związku z tym zmniejszyć intensywność ataków na Siewiersk - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły cztery składy amunicji w powiatach henickim, chersońskim, kachowskim i berysławskim obwodu chersońskiego

16:12

Na kilka dni przed rosyjskim atakiem na tzw. obóz filtracyjny w okupowanej Ołeniwce część ukraińskich jeńców przeniesiono tam do osobnego budynku, który potem ostrzelano; była to klasyczna, cyniczna i przemyślana prowokacja - poinformował w piątek na Telegramie doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Skala i szybkość rosyjskiej propagandowej kampanii (oskarżającej o zbrodnię w Ołeniwce stronę ukraińską - PAP) świadczą o tym, że mamy do czynienia ze zorganizowaną, zaplanowaną akcją" - ocenił Podolak.

15:50

Większość Ukraińców uważa, że ich kraj powinien bronić swych interesów i nie godzić się na niektóre warunki stawiane przez Unię Europejską, nawet jeśli przez to opóźni się pełne członkostwo Ukrainy w UE - wykazał opublikowany w piątek sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS).



Sondaż wykazał natomiast społeczny konsens co do samego członkostwa w UE - poparło je 81 proc. ankietowanych, przeciwnych mu było tylko 4 proc.

15:38

Macedonia Północna planuje przekazać Ukrainie czołgi T-72 produkcji radzieckiej, ponieważ stara się zmodernizować własne wojsko, aby spełniać standardy NATO - poinformowało w piątek ministerstwo obrony w Skopje.

Ministerstwo nie podało liczby czołgów, ale powiedziało, że należą one do tzw. trzeciej generacji czołgów bojowych z lat 70. i 80. XX wieku, które mają kompozytowy pancerz i komputerowo stabilizowane systemy kontroli ostrzału.

15:27

15:05

Ukraińska Rada Najwyższa (parlament) przyjęła nowelizację ustawy, na podstawie której członkowie rodzin żołnierzy poległych podczas wojny z Rosją nie będą powoływani do armii - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda za deputowanym Jarosławem Żełezniakiem.



Według nowej wersji ustawy do wojska nie zostaną powołani mężczyźni ani kobiety, których "mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, dziadek, babcia, brat lub siostra polegli lub zaginęli bez wieści podczas wypełniania zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i obrony, odpierania i powstrzymywania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej w obwodach donieckim i ługańskim (...) oraz (którzy polegli lub zaginęli) w okresie stanu wojennego".

14:52

Jedna osoba zginęła, a pięć odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na dzielnicę mieszkalną Kramatorska w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w piątek szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Jedną z osób rannych jest ratownik, który przebywał w domu po pracy, gdy doszło do ataku. Na skutek ostrzału całkowicie zniszczone zostały dwa budynki, a 21 uszkodzono.

W wyniku ataku w jednym ze zniszczonych budynków wybuchł pożar, a także zapaliły się dwa samochody. Płomienie zostały już ugaszone.



Telegram

14:48

Rosja dokonała kolejnej przerażającej zbrodni wojennej poprzez ostrzelanie tzw. obozu filtracyjnego w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), w którym znajdowali się ukraińscy jeńcy wojenni - napisał w piątek na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Wzywam wszystkich sojuszników do mocnego potępienia tego brutalnego pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego i uznania Rosji za państwo-terrorystę" - przekazał Kułeba.

14:24

Sytuacja z kadrą oficerską w rosyjskiej armii jest po prostu katastrofalna, a najwyżsi dowódcy nie zrealizowali na Ukrainie zadań postawionych przed nimi w lutym i marcu, i zostali odwołani - oświadczył ukraiński wywiad wojskowy (HUR).



Ukraiński wywiad potwierdził również wcześniejsze doniesienia dziennikarza Romana Cymbaluka, że wróg próbuje sformować w Zachodnim Okręgu Wojskowym nowe "zgrupowanie uderzeniowe" - 3. Korpus Armijny.

14:06

Nagranie, na którym rosyjski wojskowy obcina genitalia związanemu ukraińskiemu jeńcowi, pojawiło się w czwartek w rosyjskich źródłach propagandowych. Informują o nim ukraińskie media jako o kolejnym dowodzie makabrycznych zbrodni wojennych popełnianych przez stronę rosyjską.

Ukraińscy i międzynarodowi dziennikarze śledczy próbują ustalić tożsamość rosyjskiego żołnierza, który dopuścił się zbrodni. O sprawie informują również zachodnie media, zaznaczając, że nie mają możliwości zweryfikowania nagrania.

Ze względów etycznych media nie publikują całości nagrania, na którym można zobaczyć rosyjskich żołnierzy i związanego ukraińskiego wojskowego.

13:48

Jesteśmy gotowi na eksport ukraińskiego zboża. Czekamy na sygnał do rozpoczęcia transportu od naszych partnerów, ONZ i Turcji - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przytoczonej przez jego biuro wypowiedzi podczas wizyty w mieście portowym Czarnomorsku.

"Nasza strona jest w pełni przygotowana. Wysłaliśmy wszystkie informacje do naszych partnerów - ONZ i Turcji, a nasze wojsko gwarantuje bezpieczeństwo. Minister infrastruktury jest w bezpośrednim kontakcie ze stroną turecką i ONZ, czekamy na sygnał od nich, że można zaczynać" - powiedział prezydent.

"Został załadowany pierwszy statek od początku wojny. To turecki statek. Dowodzi to, że port zaczął działać" - dodał ukraiński przywódca.

Zełenski zapowiedział, że eksport zboża rozpocznie się w ciągu najbliższych dni. Jako pierwsze wypłyną statki, które zostały już załadowane, ale nie mogły opuścić portu z powodu wybuchu wojny. Prezydent wyraził przekonanie, że odblokowanie eksportu ukraińskiego zboża pozwoli uniknąć niedoborów żywności, a także głodu i chaosu politycznego w krajach potrzebujących produktów żywnościowych.

13:23

Rosyjskie wojska przeprowadziły precyzyjny ostrzał tzw. obozu filtracyjnego w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), gdzie znajdowali się ukraińscy jeńcy; następnie Kreml próbował oskarżyć o ten czyn władze w Kijowie - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ten sposób okupanci zrealizowali swoje zbrodnicze cele - zrzucenie na Ukrainę odpowiedzialności za (rzekomo przez nią popełnioną) "zbrodnię wojenną", a także ukrycie przypadków tortur i egzekucji więźniów, dokonywanych (w Ołeniwce) na rozkaz samozwańczej administracji i rosyjskiego dowództwa wojskowego na tymczasowo zajętych obszarach obwodu donieckiego. Trwa ustalanie skutków ostrzału - czytamy w komunikacie ukraińskiej armii na Facebooku

13:13

W Polsce pracy poszukuje 50 proc. uchodźców z Ukrainy - wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego przeprowadzonej na przełomie kwietnia i maja br. Również 50 proc. badanych ma wyższe wykształcenie, ale duża część osób przybyłych z Ukrainy nie zna języka polskiego - dodano.

Zaznaczono, że wybuch wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. spowodował nagły napływ uchodźców wojennych. W Polsce było i pozostaje ich najwięcej.

12:42

"Chcę powiedzieć jasno: pomoc wojskowa dla Ukrainy nie jest jałmużną. To konieczna inwestycja w długoterminowe bezpieczeństwo Europy" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w opublikowanym dziś artykule dla "New York Timesa".

"Armia ukraińska wyjdzie z tego konfliktu, największej wojny prowadzonej na lądzie w Europie od 1945 roku, jako jedne z najlepiej wyszkolonych sił zbrojnych na kontynencie. Po odparciu rosyjskiej inwazji wojsko ukraińskie poświęci się obronie bezpieczeństwa i stabilności Europy, chroniąc demokrację przed wszelką autorytarną ingerencją" - zapewnił Kułeba na łamach amerykańskiego dziennika.

12:39

Sąd apelacyjny w Kijowie złagodził wyrok wobec rosyjskiego żołnierza skazanego wcześniej na dożywotnie pozbawienie wolności; żołnierz ma spędzić w więzieniu 15 lat - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Sąd w Kijowie skazał 23 maja rosyjskiego żołnierza Wadima Szyszymarina na dożywotnie więzienie za zabicie ukraińskiego cywila. Sąd uznał, że 21-letni żołnierz dopuścił się umyślnego zabójstwa. Odrzucił argument obrony, że Szyszymarin wykonywał rozkaz. Sąd uznał bowiem, że rozkazu nie wydał bezpośredni dowódca Szyszymarina i że sam ten rozkaz był przestępczy.

Szyszymarin przyznał się do zastrzelenia 28 lutego 62-letniego Ołeksandra Szelipowa, mieszkańca wsi Czupachiwka w obwodzie sumskim. Według ukraińskiej prokuratury zabity mężczyzna był bezbronnym cywilem, który szedł poboczem drogi, prowadząc rower.

Rosyjskiego żołnierza bronił przydzielony mu z urzędu ukraiński adwokat, który twierdził, że w sprawie nie kontaktował się z nim żaden przedstawiciel władz rosyjskich. Proces żołnierza był pierwszą taką sprawą dotyczącą rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Adwokat złożył jednak odwołanie od wyroku.

Dziś sąd apelacyjny w Kijowie złagodził wyrok do 15 lat pozbawienia wolności. W myśl ukraińskiego prawa od wyroku sądu odwoławczego można wnieść kasację w terminie 3 miesięcy od jego ogłoszenia.

12:37

Ambasadorowie państw grupy G7 przybyli do Odessy, by podkreślić ważność umów dotyczących eksportu ukraińskiego zboża. Według ustaleń dziś mają wypłynąć pierwsze statki z ukraińskim zbożem - poinformowały ukraińskie media.



"Wraz z moimi kolegami ambasadorami z grupy G7 oraz przedstawicielem Turcji przyjechaliśmy do Odessy, aby ponownie podkreślić znaczenie wynegocjowanego przez ONZ porozumienia umożliwiającego wysyłanie żywności z Ukrainy. Rosja musi przestrzegać tego porozumienia" - napisała na Twitterze ambasador Wielkiej Brytanii Melinda Simmons.

11:40

Konserwatywna partia opozycyjna fińskiego parlamentu, Koalicja Narodowa, zaproponowała w tym tygodniu wstrzymanie wydawania nowych wiz turystycznych obywatelom Rosji w geście solidarności z zaatakowaną przez Rosję Ukrainą - podała agencja AFP.

Ta sytuacja jest nie do zniesienia. Obywatele Ukrainy są mordowani, w tym cywile, kobiety i dzieci, a w tym samym czasie Rosjanie spędzają wakacje w Unii Europejskiej - powiedział Jukka Kopra, poseł Koalicji Narodowej.

Finlandia jest jedynym unijnym sąsiadem Rosji, który wydaje wizy turystyczne jej obywatelom - przekazało AFP. Inne kraje należące do strefy Schengen, które graniczą z Rosją - Polska, Estonia, Łotwa i Litwa, wprowadziły już ograniczenia dla wydawania rosyjskich wiz.



11:06

Brak procedur, oszukiwanie żołnierzy, upadek morale w wojsku i autorytetu dowódców, ale też szacunek dla sprawności ukraińskiej armii - to wnioski z kolejnej rozmowy rosyjskich żołnierzy przechwyconej przez polską Agencję Wywiadu. AW publikuje nagranie z rozmowy kolegów, na którym słychać, jak jeden z żołnierzy mówi o wojnie i jej konsekwencjach.

10:38

W wyniku ostrzału dzielnicy mieszkalnej w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęło co najmniej pięć osób, a siedem jest rannych - powiadomił szef władz obwodowych Witalij Kim. Według urzędnika pociski trafiły obok przystanku transportu publicznego.



10:09

Rano wojska rosyjskie ostrzelały pociskami kasetowymi jedną z dzielnic Mikołajowa, są ranni - powiadomił mer miasta Ołeksandr Sienkewycz.

Szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim powiadomił w oddzielnym komunikacie, że w wyniku rosyjskiego ostrzału w mieście 12 osób jest rannych.



09:54

Minister Spraw Zagranicznych Liz Truss zobowiązała się, że będzie "największym przyjacielem" Ukrainy, jeżeli wygra wyścig o przywództwo Partii Konserwatywnej i zostanie premierem - słowa szefowej brytyjskiej dyplomacji zacytowała stacja Sky News.

Liz Truss powiedziała, że jeśli zostanie wybrana, od razu zadzwoni do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jako premier będę - podobnie jak Boris Johnson - największym przyjacielem Ukrainy i całkowicie poświęcę się działaniom, które spowodują, że Putin poniesie klęskę na Ukrainie, a Rosja będzie mniej znaczy" - powiedziała w oświadczeniu cytowanym przez brytyjską stację.

Liz Truss dotarła do ostatniej rundy walki o przewodnictwo Partii konserwatywnej, gdzie zmierzy się o stanowisko nowego premiera z byłym kanclerzem skarbu w gabinecie Borisa Johnsona, Rishi Sunakiem. Obecnie to ona prowadzi w sondażach wśród członków Partii Konserwatywnej, którzy ostatecznie zdecydują, kto zostanie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii.



09:51

W ciągu minionej doby w obwodzie charkowskim w wyniku ostrzałów zginęły dwie osoby, osiem jest hospitalizowanych - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Zginął policjant oraz kobieta - cywil, oboje w rejonie czuchujewskim. Pięć osób hospitalizowano w rejonie czuchujewskim, jedną w charkowskim, dwie w iziumskim - napisał Syniehubow.

Wszystkie trzy rejony były intensywnie ostrzeliwane, uszkodzone są budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, obiekty przemysłowe oraz infrastrukturalne, wybuchły pożary. W rejonie iziumskim wskutek ostrzału płonęło pole pszenicy - dodał szef charkowskiej administracji.

Nad ranem ostrzelano centrum Charkowa, uszkodzono dom mieszkalny, pomieszczenia instytucji edukacyjnej, oraz budynek zabytkowy - napisał Syniehubow.



09:49

Chińska flota tankowców odbiera rosyjską ropę na środku Atlantyku. Tym samym Moskwa podejmuje niebezpieczną próbę wysłania więcej ropy na wschód - poinformował serwis internetowy dziennika "Daily Telegraph" za "Lloyd's List", brytyjskim czasopismem zajmującym się żeglugą morską.

Anonimowy podmiot gospodarczy z siedzibą w chińskim mieście portowym Dalian leżącym nad Morzem Żółtym kupił kilka wielkich tankowców typu VLCC, za pomocą których tworzy "węzeł przeładunkowy" na wodach międzynarodowych na Atlantyku. Chińskie i rosyjskie statki spotykają się około 1500 km (860 mil morskich) na zachód od wybrzeża Portugalii - sprecyzowali analitycy z "Lloyd's List".



09:47

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów w czwartek zginęło co najmniej osiem osób, a 19 zostało rannych - powiadomił szef obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyryłenko.

W wyniku ataków artylerii i lotnictwa uszkodzony został budynek przedszkola, siedem bloków mieszkalnych i 27 domów prywatnych.

W Pokrowsku rosyjskie pociski uderzyły w okolicach dworca kolejowego, rannych jest pięć osób. Są również ranni w wyniku ostrzału Słowiańska.



Telegram

09:05

Zdobycie elektrowni atomowej w Czarnobylu przez siły rosyjskie na początku inwazji na Ukrainę nie było przypadkiem, ale częścią długotrwałej operacji Kremla mającej na celu infiltrację państwa ukraińskiego za pomocą tajnych agentów - pokazuje śledztwo przeprowadzone przez agencję Reutera.

08:37

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,104 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 23,3 tys. osób.



08:17

Głównym celem obecnego etapu wojny w Dobasie będzie najprawdopodobniej zajęcie Bachmutu; Rosjanie mogą w związku z tym zmniejszyć intensywność ataków na Siewiersk - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Analizując sytuację na froncie, ISW wskazuje, że wojska rosyjskie próbowały prowadzić natarcie w kierunku Bachmutu, opierając się o zajęte niedawno pozycje w rejonie Nowołuhanskego i Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej, a także miejscowości Berestowe.

"Pod Siewierskiem, przeciwnie, Rosjanom nie udało się odnieść konkretnych zdobyczy od zajęcia na początku lipca granicy administracyjnej obwodu ługańskiego" - pisze ISW.

Analitycy oceniają jednak, że nawet jeśli Rosjanie zrezygnują z ataków na Siewiersk i skoncentrują się na Bachmucie, jest mało prawdopodobne, że uda im się zdobyć to miasto.

Według ISW Rosjanie najwyraźniej nasilają działania ofensywne w rejonie Awdijiwki, by ograniczyć ukraińskie ostrzały okupowanego Doniecka i okolic.

Ponadto, jak ocenili analitycy amerykańskiego ośrodka, wojska rosyjskie mogą przygotowywać się do wznowienia ofensywy w kierunku Charkowa.

07:42

O atakach sił rosyjskich na południowy wschód od Bachmutu w obwodzie donieckim poinformował rano Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych.

Siły ukraińskie skutecznie odparły ataki przeciwnika w kierunku Werszyny i Semyhiria na południowy wschód od Bachmutu - powiadomił sztab generalny w porannym komunikacie, opublikowanym na Facebooku.

Rosjanie w dalszym ciągu atakują w pobliżu miejscowości Nowołuhanske i Sołedar - toczą się tam walki.

Sztab powiadomił również o atakach przeciwnika w rejonie Awdijiwki, Krasnohoriwki i wsi Wełyka Nowosiłka na północ i wschód od Doniecka. Wojska rosyjskie miały tam ponieść duże straty i wycofać się.

Rosjanie kontynuują intensywny ostrzał pozycji ukraińskich wojsk i ukraińskich miejscowości wzdłuż linii styczności w Donbаsie, a także na południu kraju i pod Charkowem. Na różnych odcinkach frontu przeprowadzili ataki lotnicze.



07:26

Kalendarz rezerwacji w urzędach stanu cywilnego na Ukrainie nie obowiązuje i w czasie stanu wojennego ślub można wziąć nawet od ręki; wśród młodych par najbardziej popularne są stroje narodowe - mówi PAP Olha, która pracuje w jednym z kijowskich USC.

Od początku rosyjskiej inwazji w Kijowie zawarto ok. 9 tys. małżeństw.

Olha mówi, że w jej urzędzie rejestrowanych jest średnio 30 małżeństw dziennie. Nierzadko się zdarza, że ludzie przychodzą do urzędu i zawierają małżeństwo od razu, gdyż w czasie stanu wojennego jest taka możliwość. Dziennie takich par mamy około dziesięciu. Inni, którzy mają preferencje w sprawie daty, przychodzą do nas z około tygodniowym wyprzedzeniem - opowiada.

07:23

Rosyjska prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera jest najprawdopodobniej odpowiedzialna za działania wojskowe w wyznaczonych sektorach linii frontu we wschodniej Ukrainie, walczy w podobny sposób jak regularne wojska - poinformował brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Jako możliwy powód wysłania członków Grupy na front, brytyjski wywiad podaje poważny niedobór piechoty bojowej w siłach rosyjskich.

"Jest to znaczna zmiana w porównaniu z poprzednim sposobem wykorzystywania grupy od 2015 r., gdyż wcześniej zwykle podejmowała się misji innych, niż jawne, regularne działania rosyjskiego wojska" - przekazało brytyjskie ministerstwo.

Stwierdzono również, że siły Wagnera prawdopodobnie nie wystarczą, aby znacząco zmienić trajektorię rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a "ten nowy poziom integracji jeszcze bardziej podważa wieloletnią politykę władz rosyjskich, negującą powiązania między Grupą Wagnera a państwem".



05:15

14 rannych żołnierzy z Ukrainy przyjechało w czwartek specjalnym pociągiem medycznym do Katowic. Karetkami zostali przetransportowani do różnych szpitali w woj. śląskim na leczenie.

05:13

Stany Zjednoczone i 37 innych krajów organizują misję ekspercką, aby zbadać sytuację praw człowieka w Rosji - poinformował Departament Stanu USA.

Przegląd, zainicjowany powołaniem się Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na "mechanizm moskiewski"( procedura związana z ochroną praw człowieka ustanowiona w 1991 r. podczas moskiewskiego spotkania w ramach KBWE, którą stosuje się, gdy w jednym z państw członkowskich pojawi się zagrożenie realizacji postanowień tzw. wymiaru ludzkiego KBWE/ OBWE- PAP) jest odpowiedzią na niedawne działania Rosji mające na celu ograniczenie wolności słowa i pokojowych zgromadzeń oraz doniesienia o torturowaniu osób przetrzymywanych w Rosji, poinformował Departament Stanu.

05:05

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły cztery składy amunicji w powiatach henickim, chersońskim, kachowskim i berysławskim obwodu chersońskiego - poinformowała Ukrińska Prawda na podstawie raportu dowództwa OK "Południe".

W dobowym raporcie OK "Południe" odnotowano także likwidację trzech czołgów, trzech haubice "Msta-B", stacji radiolokacyjnej "Zoopark-1" oraz czterech pojazdów opancerzonych i siedmiu samochodów.

Lotnictwo wykonało siedem uderzeń na wroga, cztery na fortyfikacje, trzy na koncentrację sił i sprzętu wroga - informuje OK "Południe".



Chersoń i niemal cały obwód chersoński znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Od kwietnia władze ukraińskie i media informowały, że Rosjanie przygotowują się do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia zależnej od Moskwy tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej.

Armia ukraińska prowadzi działania mające na celu wyparcie Rosjan z obwodu chersońskiego.