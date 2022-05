Wielu rosyjskich żołnierzy zawarło kontrakty dotyczące udziału w 90-dniowej "operacji specjalnej" na Ukrainie. Wojskowi czekają na koniec maja, by czym prędzej zwolnić się ze służby i wrócić do domu - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która opublikowała kolejną przechwyconą rozmowę najeźdźców.

Pozostałości rosyjskiej amunicji i sprzętu wojskowego w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

Mam wszystkiego dość. Krótko mówiąc, powiedzieli nam, że nie mamy co liczyć na zastępstwo. Nikt nie chce przyjeżdżać do Ukrainy, żeby tutaj walczyć. Myślę sobie - chrzanić to, dosłużę te trzy miesiące (do końca maja - red.), a potem będę musiał jakoś się stąd wyrwać. Poszukam czegoś w "cywilu". Świat nie kończy się na armii, prawda? - opowiada rosyjski wojskowy swojemu znajomemu w kraju.