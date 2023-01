Decydują się losy Sołedaru. Ukraińcy przekazują, że nadal mają kontrolę nad miastem. Z kolei założyciel Grupy Wagner Jewgienij Prigożyn twierdzi, że jego najemnicy przejęli kontrolę nad terenami miejscowych kopalni soli. Po wizycie minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock w Charkowie, miasto zostało zaatakowane przez Rosjan. Wołodymyr Zełenski w wtorkowym wystąpieniu ponowił apel o to, by Zachód zapewnił kolejne dostawy broni dla Kijowa. Najważniejsze wydarzenia związane z 322. dniem wojny zbieraliśmy dla Was w naszej relacji z 11.01.2023 r.

Dmytro Kułeba i Annalena Baerbock w Charkowie / UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY PRESS OFFICE HANDOUT / PAP/EPA - Ciężkie walki toczą się w Sołedarze. Twórca Grupy Wagnera twierdzi, że jego najemnicy zajęli tereny miejscowych kopalń soli. Ukraińcy podają, że utrzymali swoje pozycje. Zdaniem brytyjskiego wywiadu Rosjanie prawdopodobnie przejęli większość miasta, ale nie jego cały obszar. - Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar przekazała, że Rosjanie wciąż atakują Bachmut. - Kilka godzin po niespodziewanej wizycie niemieckiej minister spraw zagranicznych w Charkowie, wojska rosyjskie zaatakowały miasto. - Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Rosja ma w planach zintensyfikowanie działań wojennych i dlatego poprosił Zachód o dostawy broni. - Kanada ma zamiar kupić dla Ukrainy amerykański rakietowy system obrony powietrznej NASAMS. 05:48 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek w swoim wieczornym orędziu potwierdził, że pozbawił czterech prorosyjskich polityków ukraińskiego obywatelstwa. "Na podstawie materiałów przygotowanych przez ukraińskie służby bezpieczeństwa i służby migracyjne państwa oraz zgodnie z konstytucją naszego kraju, podjąłem decyzję o odebraniu obywatelstwa czterem osobom. Do nich należą: Wiktor Medwedczuk, Taras Kozak, Renat Kuzmin i Andrij Derkacz" - powiedział Zełenski, którego cytuje serwis Ukrinform. Wszyscy czterej reprezentowali prorosyjską partię "Opozycyjna Platforma - Za Życie", która została zdelegalizowana po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. 05:30 Kilka godzin po niespodziewanej wizycie niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock w Charkowie na wschodzie kraju szef administracji regionu Ołeh Syniehubow poinformował, że wojska rosyjskie zaatakowały miasto. "Zostańcie w schronach. Najeźdźcy znowu bombardują!" - napisał we wtorek wieczorem na Telegramie Syniehubow. Według lokalnych władz rosyjskie wojska uderzyły w magazyn materiałów pirotechnicznych. Wstępne doniesienia nie zawierały informacji o ofiarach. Na miejscu pracują służby. Nicole Makarewicz