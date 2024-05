Mamy w tej chwili aresztowanych dziewięciu podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce - podkreślił premier Donald Tusk.

Donald Tusk / Leszek Szymański / PAP

Szef rządu pytany w TVN24 o akty sabotażu w Polsce podkreślił, że sprawa jest bardzo poważna. Zwrócił uwagę, że sytuacja dotyczy kilku państw europejskich - w tej chwili z całą pewności Litwy, Łotwy, Polski. Dodał, że ze Szwecji także płyną podobne sygnały.

Mamy w tej chwili aresztowanych dziewięciu podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. Dotyczy to pobicia, podpalenia, próby podpalenia - poinformował szef rządu.

Mówimy tutaj o wynajętych ludziach. Czasami są to ludzie ze świata przestępczego. I dotyczy to zarówno obywateli ukraińskich, białoruskich i polskich - powiedział.

Podkreślił, że państwo działa w tej kwestii w porozumieniu z sąsiadami i sojusznikami. Jestem naprawdę zadowolony z efektywności w tej chwili naszych służb - dodał.

"Chcesz pokoju, szykuj się na wybory"

Tusk odniósł się też do wypowiedzi byłego premiera Mateusza Morawieckiego dla węgierskiego tygodnika "Mandiner". Wywiad opatrzono tytułem "Bruksela jest zagrożeniem dla europejskiej demokracji". Według Morawieckiego, blokowanie przez Komisję Europejską funduszy unijnych było próbą "wpłynięcia na wynik demokratycznych wyborów w suwerennym państwie członkowskim", co jest "poważnym zagrożeniem dla demokracji i całego projektu europejskiego".

Tusk stwierdził, że tego typu wypowiedzi są "dobrze skoordynowane z promowaniem i współpracą z antyeuropejskimi i prorosyjskimi siłami politycznymi".

Nie wiem, dlaczego Morawiecki nadal z uporem buduje ten front eurosceptyczny i coraz wyraźniej prorosyjski w Europie, to jest niewybaczalne, nie do zaakceptowania - dodał Tusk.

Podkreślił, że dziś celem Władimira Putina jest nie tylko destabilizacja w państwach europejskich, np. poprzez akcje sabotażu, ale też polityczna wojna o Parlament Europejski.

Sparafrazuję: "chcesz pokoju, szykuj się na wybory", bo bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Polski jest utrzymanie jedności europejskiej - powiedział szef rządu, zaznaczając, że obecnie ta jedność, w sytuacji wojny na Ukrainie, jest na dość imponującym poziomie.

Jeśli (wybory do PE - przyp. red.) wygrają ci, dla których Bruksela, Paryż, Berlin to jest problem, to może być polityczna katastrofa - skwitował Tusk.

