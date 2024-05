Ostrzeżenie obowiązuje w województwie podlaskim i małopolskim oraz części województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. RCB zapowiada także możliwe przerwy w dostawie prądu i radzi zabezpieczyć rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.

Zgodnie z informacjami IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk w północnej części kraju oceniono na 70 proc., zaś w południowo-wschodniej - 80 proc.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia.