Ciężko rannego 9-latka wyciągnęły ukraińska służby spod gruzów budynku mieszkalnego w Bachmucie w obwodzie donieckim. Jak informuje NEXTA, dziecko jest ciężko ranne.

"Rosjanie nie rezygnują ze swoich tradycji i celowo uderzają w dzielnice mieszkalne" - napisała NEXTA we wtorek, publikując nagranie zniszczonego budynku mieszkalnego w Bachmucie w obwodzie donieckim.

W kolejnym poście portal poinformował, że z gruzów obiektu wydobyto 9-latka. Dziecko jest ciężko ranne. Niestety z ruin pięciopiętrowego budynku wydobyto też zwłoki mężczyzny.

Portal zamieścił także nagranie przedstawiające akcję ratunkową.

Z kolei szef administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że dzisiaj, w rosyjskich atakach w kontrolowanym przez Ukrainę mieście Bachmut, zniszczone zostały budynek mieszkalny i biurowiec. Z gruzów uratowano sześć osób.

Jak dodał Kyryłenko, w Bachmucie, który przed wojną liczył ponad 70 tys. mieszkańców, pozostało ich obecnie nieco ponad 20 tys. Dzięki temu udało się uniknąć takiej liczby ofiar, jakiej wróg się spodziewał - powiedział szef władz regionu, cytowany przez stację CNN.

Podkreślił, że choć Rosjanie nie zaprzestają ostrzeliwania cywilów, to sprawna ewakuacja pozwala Ukraińcom na uratowanie setek ludzkich istnień. Po raz kolejny apeluję do wszystkich, którzy mają taką możliwość, by opuścili obwód doniecki. Obecnie w regionie nie ma absolutnie żadnego bezpiecznego miejsca - podkreślił gubernator.