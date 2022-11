Administracja Joe Bidena nieoficjalnie zachęca władze Ukrainy do zasygnalizowania otwartości na negocjacje z Rosją, ale tylko po to, by zyskać wsparcie innych krajów - pisze "Washington Post". Ukraińska armia odparła minionej doby rosyjskie ataki w okolicach 14 miejscowości w Donbasie, obwodzie charkowskim i zaporoskim - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Republikanie przed wyborami w USA coraz głośniej mówią o konieczności zmniejszenia pomocy dla Ukrainy. Najnowsze informacje związane z 256. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 6.11.2022.

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,546 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,737 mln - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. "Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 7,546 mln osób, a wczoraj to jest 5.11 - 25 tys." - przekazała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna. 07:45 Wysoki odsetek sił najemniczej firmy tzw. grupy Wagnera, które walczą na Ukrainie, stanowią skazani przestępcy - podkreśla amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). ISW powołuje się na informacje rosyjskiego portalu Insider, który napisał, że ponad 500 więźniów zrekrutowanych przez "grupę Wagnera" zginęło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na Ukrainie. Według portalu siły tej prywatnej firmy najemniczej straciły 800-1000 bojowników, co świadczy o tym, że więźniowie stanowią dużą część sił "grupy Wagnera" na Ukrainie - pisze ISW. Analitycy przypominają, że według ukraińskiego wywiadu wojskowego wśród zwerbowanych jest wielu więźniów cierpiących na choroby zakaźne. Jewgienij Prigożyn, rosyjski biznesmen, który - jak się uważa - finansuje "grupę Wagnera", stwierdził w odpowiedzi, że nie dyskryminuje ze względu na chorobę - czytamy. 07:36 Czy republikanie zablokują amerykańską pomoc dla Ukrainy po ewentualnym zwycięstwie wyborczym we wtorek? O tym w relacji korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego z Waszyngtonu. Zobacz również: ​Czy republikanie zablokują pomoc dla Ukrainy? 07:35 Ukraińska armia odparła minionej doby rosyjskie ataki w okolicach 14 miejscowości w Donbasie, obwodzie charkowskim i zaporoskim - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Poprzedniego dnia rosyjskie siły przeprowadziły 4 ataki rakietowe i 19 ataków lotniczych oraz 75 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - czytamy w komunikacie. Sztab pisze o pomyślnych atakach na pozycje przeciwnika w obwodzie chersońskim i zaporoskim przeprowadzonych przez siły ukraińskie w ostatnich dniach. W miejscowości Basań w obwodzie zaporoskim trafiono w rosyjski sztab, likwidując 10 jednostek sprzętu wojskowego i ok. 50 wojskowych. W okolicach miejscowości Połohy i Marfopil zniszczono 20 jednostek sprzętu i raniono ok. 80 rosyjskich wojskowych. 07:32 We wtorek prezydium sejmowej komisji spraw wewnętrznych pojedzie na granicę z obwodem kaliningradzkim - poinformował szef komisji Wiesław Szczepański z Lewicy. Jak dodał, celem wizyty jest zapoznanie się z sytuacją na granicy oraz budową zapory. W środę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim; prace już się rozpoczęły. Przewodniczący komisji administracji i spraw wewnętrznych poinformował, że prezydium otrzymało zgodę od marszałek Sejmu Elżbiety Witek na wyjazd i wizytację posterunków granicznych położonych wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim. 07:28 Administracja prezydenta Joe Bidena nieoficjalnie zachęca władze Ukrainy do zasygnalizowania otwartości na negocjacje z Rosją i rezygnacji z publicznie demonstrowanego postulatu, że zaangażowanie w rozmowy pokojowe będzie możliwe po odsunięciu od władzy prezydenta Władimira Putina - poinformowała agencja Reutera, cytując informacje dziennika "The Washington Post". Sugestie amerykańskich urzędników nie mają na celu zmuszenie Ukrainy do podjęcia negocjacji, ale są obliczone jako próba zapewnienia Kijowowi utrzymania wsparcia innych krajów, których wyborcy ostrożnie odnoszą się do perspektywy wspierania wojny, która może trwać latami - powiedziały gazecie, pod warunkiem zachowania anonimowości osoby zaznajomione ze sprawą. Zobacz również: Media: Administracja USA zachęca Ukrainę do otwartości ws. negocjacji z Rosją