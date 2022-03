W 12. dniu inwazji wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowe i bombowe na ukraińskie miejscowości – poinformował w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wykorzystywane są lotniska na terytorium Białorusi. Irpień pod Kijowem od trzech dni jest odcięty od świata i dostaw żywności, bez światła, wody i ciepła, a Rosjanie „zakazali mieszkańcom wychodzenia z domów”. Rosyjskie wojska utworzą korytarze humanitarne w kilku ukraińskich miastach. Ma to nastąpić o godzinie 8:00 czasu polskiego. Tak twierdzi agencja Interfax powołując się na ministra obrony Rosji.

(zdjęcie ilustracyjne) / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

7:24

Ukraińscy strażacy w Mikołajowie walczą z pięcioma pożarami po ostrzale miasta przez rosyjskie systemy Smiercz. Rakiety spadły na bloki mieszkalne i domy jednorodzinne. Pożar pojawił się też na terenie zakładów Zaria-Maszprojekt. Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych informuje też, że w wielu miejscach po ostrzale zaobserwowano urządzenia wybuchowe - co może świadczyć o tym, że Rosjanie użyli zakazanych ładunków kasetowych.

7:19

Według map opublikowanych przez agencję RIA news, korytarz z Kijowa ma prowadzić na Białoruś, a cywile z Charkowa będą mogli ewakuować się tylko do Rosji. Korytarze z Mariupola i Sum będą prowadzić zarówno do innych miast na Ukrainie, jak i do Rosji.

Ci, którzy będą chcieli opuścić stolicę Ukrainy, będą mogli wsiąść do samolotów, lecących do Rosji.

7:13

Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dni byłbym bardzo sceptyczny co do dobrej woli Rosjan - zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Rosjanie do tej pory nie wywiązali się z żadnych obietnic korytarzy humanitarnych. W sobotę w miejscowości Irpień koło Kijowa przed próbą ewakuacji mieszkańców rosyjscy żołnierze ostrzelali pociąg jadący po ludzi. Zniszczyli i skład, i tory. Wczoraj z kolei otworzyli ogień do cywilów, chcących wydostać się z miasta. Z kolei w Mariupolu w czasie, gdy mieszkańcy mieli opuszczać miasto, Rosjanie rozpoczęli jego obstrzał. Ewakuację przerwano.

7:11

Rosyjskie wojska utworzą korytarze humanitarne w kilku ukraińskich miastach. Ma to nastąpić o godzinie 8:00 czasu polskiego. Tak twierdzi agencja Interfax powołując się na ministra obrony Rosji.