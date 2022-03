Prezydent USA Joe Biden nie pojedzie na Ukrainę podczas wizyty w Europie w przyszłym tygodniu. W Moskwie zatrzymano Aleksandra Gurjanowa, szefa sekcji polskiej Memoriału, za udział w proteście antywojennym. Front praktycznie zamarł, trwają działania taktyczne, ponieważ ani rosyjska, ani ukraińska strona nie mają sił, by realnie przełamać sytuację na którymkolwiek z kierunków - powiedział doradca Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz. W obwodzie ługańskim nie ma miejscowości, która by nie ucierpiała z powodu rosyjskich ataków; zabito 66 osób - twierdzą Ukraińcy. Najnowsze informacje, filmy i zdjęcia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Żołnierze ukraińscy stoją na warcie na moście przed uszkodzonym samochodem armii rosyjskiej na drodze prowadzącej na wschód od stolicy Ukrainy, Kijowa / ATEF SAFADI / PAP/EPA

W poniedziałek kolejna runda negocjacji pomiędzy Ukrainą a Rosją.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy podjęła decyzję o zawieszeniu szeregu partii i struktur politycznych, powiązanych z Rosją.

Szkoła artystyczna w Mariupolu, w której schroniło się około 400 mieszkańców, została zbombardowana przez wojsko rosyjskie - poinformowały w niedzielę władze miasta na Telegramie.

Czeczeńscy bojownicy, tzw. kadyrowcy walczyli po stronie Rosji na Ukrainie niemal od pierwszego dnia inwazji - podało w sobotę Radio Swoboda. Jak informuje radio, 13 marca zostali ostatecznie wycofani na Białoruś, skąd powrócili do Czeczenii.

Władimir Putin zmaga się z chorobą Parkinsona i zostanie odsunięty od władzy do lipca przez grupę współpracowników. Tak twierdzi renomowany francuski specjalista od zakulisowej walki o władzę w Rosji - historyk, politolog i publicysta Alexandre Adler, który zna osobiście niektóre osoby z otoczenia Putina. Rozmawiał z nim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.

W obwodzie ługańskim nie ma miejscowości, która by nie ucierpiała z powodu r osyjskich ataków; zabito 66 osób - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj na Facebooku. 56 osób zginęło wskutek ostrzelania z czołgu domu opieki senioralnej w Kreminnej.

Ukraiński wywiad twierdzi, że Rosja zamierza wysłać na front nieletnich. Według służb, rozporządzenie w tej sprawie podpisał już rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.

17:59

"Nie ustaje brutalna agresja przeciwko Ukrainie" - te słowa papieża Franciszka wypowiedziane w niedzielę w Watykanie powtórzono na jego profilu na Twitterze. Zostały one dodatkowo opublikowane także po rosyjsku i ukraińsku.

17:52

Wszyscy, którzy chcieli wyjechać z Charkowa, już to zrobili; 80 proc. mieszkańców opuściło miasto - relacjonował w niedzielę przebywający w Charkowie reporter PAP Andrzej Lange. Rosjanie nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony i wejść do miasta, dlatego nieustannie ostrzeliwują je rakietami - mówił.

17:47

17:44

W Berlinie trwa muzyczny wiec solidarności z Ukrainą "Sound of Peace" (Dźwięki pokoju). Natalia Kliczko, żona mera Kijowa Witalija Kliczki na scenie przed Bramą Brandenburską powiedziała: "to, co dzieje się teraz z moim krajem, jest straszne". Ukraina walczy obecnie "o pokój na całym świecie" - podkreśliła.

17:30

Prezydent USA Joe Biden nie pojedzie na Ukrainę podczas wizyty w Europie w przyszłym tygodniu - poinformowała na Twitterze w niedzielę rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Biden wyrusza w podróż w środę, a w jej trakcie między innymi weźmie udział w szczytach NATO i Unii Europejskiej. Jeszcze w niedzielę ogłoszone zostaną dalsze szczegóły podróży Bidena do Europy.

17:28

Zełenski w Knesecie: "W Moskwie otwarcie mówią o ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej podobnie jak naziści mówili o kwestii żydowskiej. Możemy pytać, czemu nie sprzedacie nam broni, czemu nie nałożycie sankcji na Rosję, ale odpowiedź obciąża wasze sumienia".

17:21

Co najmniej półtora tysiąca mieszkańców wyszło w niedzielę na protest w Enerhodarze w obwodzie zaporoskim po tym, jak Rosjanie porwali zastępcę mera Iwana Samojduka - poinformował w Telegramie mer Dmytro Orłow. Zapowiedział też, że protesty będą kontynuowane, jeśli jego zastępca nie zostanie uwolniony.

17:19

Rosyjskie kontenery zostały zatrzymane w portach Antwerpii (1,3 tys.) i Zeebrugge (200), ponieważ nie wiadomo, czy zawartość podlega europejskim sankcjom - informuje Belgijska Służba Celna (AAD&A). "Kontenery zostaną zwolnione tylko wtedy, gdy zaangażowane firmy przedstawią niezbędne dokumenty świadczące o tym, że nie podlegają europejskim sankcjom" - mówi Kristian Vanderwaeren szef działu ceł w AAD&A, cytowany przez dziennik "De Standaard".

17:04

"Jestem gotowy do rozmów z Putinem. Myślę, że bez negocjacji nie będziemy w stanie zakończyć tej wojny" - mówił w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Jeśli jest 1 procent szansy na zatrzymanie tej wojny, to powinniśmy spróbować" - przekonywał. "Jeśli te próby zawiodą, będzie to oznaczać, że mamy III wojnę światową" - ostrzegł.

17:02

Duży wiec poparcia dla Ukrainy w stolicy Armenii, Erywaniu.

16:55

Armia ukraińska nie jest w stanie przeprowadzić odsieczy oblężonego Mariupola. Znaczące straty, jakie ponoszą siły rosyjskie, nie są na tyle dotkliwe, by odstąpiły one od prowadzenia działań zaczepnych - czytamy w raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich po 24 dniach rosyjskiej inwazji.

16:42

Stany Zjednoczone w nieoficjalnych rozmowach namawiały swojego sojusznika w NATO, Turcję, by przekazała Ukrainie systemy rakietowe rosyjskiej produkcji S-400 - poinformowała w niedzielę Agencja Reutera, powołując się na trzy anonimowe źródła zaznajomione z kwestią.

16:33

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zamieścił na Facebooku nowy film o wojnie w Ukrainie.

16:25

Co najmniej 45 placówek edukacyjnych zostało całkowicie zniszczonych lub poważnie uszkodzonych od początku wojny w obwodzie kijowskim - poinformował gubernator obwodu Ołeksij Kułeba.

16:23

Wojna na Ukrainie może być "dobrą okazją do zaprzestania modnej obecnie nagonki na Polskę. I pamiętania, że Polacy, tak jak w 1939 r. czy 1980/81 r., znów nadstawiają karku za wolność nas wszystkich, za godność Europy, i znów ponoszą większe ofiary niż my, Niemcy" - pisze w komentarzu dziennik "Welt".

16:17

Ołeh Baturin, ukraiński dziennikarz z Kachowki w obwodzie chersońskim, który przez osiem dni był w rosyjskiej niewoli, został wypuszczony - poinformował portal Hromadske, powołując się na jego siostrę. Przytoczyła ona relację brata, który mówił, że m.in. zastraszano go i grożono śmiercią.

16:04

"Nie mamy ogromnego terytorium - od oceanu do oceanu, nie mamy broni jądrowej, nie napełniamy światowego rynku ropą i gazem. Ale mamy naszych ludzi i naszą ziemię. Dla nas to złoto" - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

16:00

Anton Heraszczenko z ukraińskiego MSW opublikował przechwycone nagranie rozmowy telefonicznej rosyjskiego żołnierza, na którym ten mówi o zabijaniu cywilów. "Rozp... wszystkich jak leci" - słychać na nagraniu. "Wjeżdżamy do wsi, wyszedł cywil. Salam alejkum i naprzód go! Chłopaki opowiadają - jedziemy w kolumnie, wychodzi kobieta z małą dziewczynką, a facet za nią. Chłopak wyskoczył z kolumny i wszystkich troje położył z kałacha" - słychać na nagraniu. Mężczyzna w rozmowie z kobietą opowiada o sytuacji na Ukrainie. Skarży się m.in. na to, że rosyjskie wojska są pod gęstym ostrzałem, a zwiad działa "ch...wo".

15:53

Prezydent Andrzej Duda wspólnie z rządem zaprezentuje na szczycie NATO w Brukseli propozycję dotyczącą misji pokojowej na Ukrainie - poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz zapowiedział z kolei, że polska strona przedstawi ten pomysł z pakietem szczegółowych rozwiązań.

15:52

Wicepremier, minister spraw wewnętrznych Czech Vit Rakuszan powiedział w niedzielę, że misja pokojowa NATO po inwazji Rosji na Ukrainę może mieć sens. Musi być jednak zgodna z prawem podkreślił. "Musimy stworzyć pewne ramy prawne, aby misja była rzeczywiście zdefiniowana jako misja pokojowa, abyśmy nie rozpoczęli działań, które oznaczałyby, że NATO idzie na wojnę" - powiedział Rakuszan. Stwierdził, że Republika Czeska powinna uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach, które pomogą w rozwiązaniu konfliktu.

15:47

15:43

Premier Japonii Fumio Kishida wezwał premiera Indii Narendrę Modiego do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Liderzy, którzy spotkali się w Delhi, wspólnie zaapelowali o "natychmiastowe przerwanie przemocy".

15:38

Kolejna - piąta - runda rosyjsko-ukraińskich negocjacji ma odbyć się w najbliższy poniedziałek - poinformował w niedzielę portal Ukrainska Prawda, powołując się na wysokiej rangi informatorów. Ewentualne negocjacje byłyby prowadzone za pośrednictwem połączenia wideo.

15:35

Z powodu wywołanej rosyjską inwazją wojny na Ukrainie 10 mln ludzi musiało opuścić swoje domy - poinformował na Twitterze Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi.

15:32

Po ataku rakietowym na budynek mieszkalny w Kijowie wiadomo o pięciu rannych - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Jak poinformowała służba ds. sytuacji nadzwyczajnych odłamki rakiety trafiły w wielopiętrowy dom w dzielnicy swiatoszyńskiej na zachodzie Kijowa ok. godz. 13 czasu polskiego.

15:25

Front praktycznie zamarł, trwają działania taktyczne, ponieważ ani rosyjska, ani ukraińska strona nie mają sił, by realnie przełamać sytuację na którymkolwiek z kierunków - powiedział w niedzielę doradca Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz.

15:12

Co najmniej 902 cywilów zginęło w konflikcie na Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji na ten kraj - poinformowało w niedzielę Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Poprzedni, sobotni bilans informował o 847 ofiarach.

15:08

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, ocenił w niedzielę na Twitterze, że armia rosyjska jest całkowicie nieprzygotowana do wojny, ponieważ notuje wysokie straty wśród najwyższych rangą oficerów.

15:02

Polska fundacja "Sztab Pomocy Belgia" zbiera dary dla Ukrainy i uchodźców z ogarniętego wojną kraju. W ostatnich dniach wysłała siedem ciężarówek z pomocą humanitarną do Polski i na Ukrainę. W Warszawie dary rozdziela Polski Czerwony Krzyż, a część z nich trafia bezpośrednio do szpitala miejskiego we Lwowie.

14:53

Co najmniej 12 mieszkańców Enerhodaru, miasta nieopodal Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, było w ostatnich dniach torturowanych przez rosyjskich wojskowych - twierdzi ukraiński koncern państwowy skupiający wszystkie cztery elektrownie atomowe, Enerhoatom.

14:45

Działacze rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał: Aleksandr Gurjanow i Oleg Orłow zostali zatrzymani w niedzielę w Moskwie z powodu udziału w pikiecie antywojennej. Zatrzymano ich na Placu Teatralnym koło Teatru Bolszoj. Gurjanow jest szefem sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał.

14:34

Rosja popełniła na Ukrainie "prawie wszystkie możliwe zbrodnie wojenne, jakie widziała ludzkość" - powiedziała w niedzielę w rozmowie ze Sky News wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna. Jak dodała, "ukraińskie kobiety były gwałcone godzinami, a następnie mordowane".

14:25

Tak wygląda dziś zniszczony Irpień w obwodzie kijowskim po kolejnych rosyjskich atakach.

14:23

Gdyby papież Franciszek przyjechał do Kijowa, wojna by się skończyła - uważa ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. "W minionych dniach premierzy Słowenii, Polski i Czech odwiedzili Kijów i pokazali, że to możliwe" - powiedział dziennikowi "Avvenire".

14:17

W Czernihowie na północy Ukrainy, panuje stan całkowitej katastrofy humanitarnej: nie ma wciąż korytarza humanitarnego, wojska rosyjskie ostrzelały szpital - poinformował w ukraińskiej telewizji mer miasta Władysław Atroszenko.

14:13

Bułgaria nie będzie negocjować z Gazpromem nowej długoterminowej umowy na dostawy gazu, która miałaby obowiązywać po wygaśnięciu z końcem 2022 r. obecnego kontraktu - poinformował wicepremier i minister finansów Asen Wasilew. Zapowiedział, że początkowo rosyjski gaz zostanie zastąpiony dostawami z Azerbejdżanu i gazem skroplonym.

14:07

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak ostrzegł w niedzielę, że sankcje nakładane na Rosję w związku z napaścią na Ukrainę "nie są bezkosztowe" dla Brytyjczyków i nie jest on w stanie całkowicie ochronić ich "przed trudnymi czasami, które nadejdą".

13:58

Minister Zbigniew Rau w poniedziałek będzie przebywał w Brukseli, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych poświęconym agresji rosyjskiej na Ukrainę - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej spotkają się również z szefem MSZ Mołdawii Nicolae Popescu.

13:54

Papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański zaapelował o przerwanie "odrażającej wojny" i "okrucieństwa" na Ukrainie. Jak zaznaczył, "gwałtowna agresja" przeciwko temu krajowi "nie zatrzymuje się". Ataki na ludność cywilną uznał za "nieludzkie" i "bluźniercze". "Nie ma dla nich usprawiedliwienia"- powiedział.

13:35

Nie tylko Polska i kraje sąsiadujące z Ukrainą powinny ponosić ciężar przyjmowania uchodźców, zwiększyć wysiłki powinny zwłaszcza dobrze prosperujące kraje Zachodu - mówi pełniąca obowiązki ambasadora RP w Izraelu Agata Czaplińska w izraelskim dzienniku "Jediot Achronot". "Dziesiątki tysięcy Polaków otworzyło swoje domy dla ukraińskich uchodźców. Jedną z nich jest Czaplińska" - pisze gazeta w opublikowanym w niedzielę artykule.

13:21

W Chersoniu na południu Ukrainy, zajętym przez wojska rosyjskie, odbyła się w niedzielę kolejna demonstracja proukraińska. Kilka tysięcy ludzi wyszło na ulice z flagami ukraińskimi. Ludzie krzyczeli: "Chersoń - to Ukraina!" i wzywali Rosjan, by odeszli z miasta. Władze miasta informują o pogarszającej się sytuacji gospodarczo-społecznej - braku leków i kończących się zapasach paliwa. Podobny wiec odbył się w Kachowce w obwodzie chersońskim, również kontrolowanej przez Rosjan.

13:17

Rosyjskie siły okupacyjne na Ukrainie wraz z zajmowaniem terytoriów Ukrainy dokonują zbrodni wojennych wymierzonych w cywilów - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Jak napisał na Twitterze Żaryn, "rosyjskie siły okupacyjne na Ukrainie wraz z zajmowaniem terytoriów UA dokonują zbrodni wojennych wymierzonych w cywilów". Zaznaczył także, że "jednocześnie wzmaga się na tych terenach rosyjska propaganda, będąca elementem agresji".

13:07

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie policja federalna zarejestrowała w Niemczech 218 301 uchodźców wojennych - poinformowało w niedzielę federalne ministerstwo spraw wewnętrznych. Liczba odnotowanych przyjazdów wzrosła od soboty o około 10 500.

12:54

"W obwodzie ługańskim nie ma żadnej miejscowości, która by nie ucierpiała przez Rosjan. Nasze miasta to teraz wielopiętrowe ruiny, wszystkie rejony wyglądają jak z horroru. Całe kwartały i ulice nie nadają się do życia" - napisał szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj na Facebooku.

12:49

12:36

Ukraiński wywiad twierdzi, że Rosja zamierza wysłać na front nieletnich. Według służb, rozporządzenie w tej sprawie podpisał już rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.

12:29

Dwie osoby zginęły, gdy żołnierze rosyjscy rzucili granat między ludzi na ulicy w Trościańcu w obwodzie sumskim - poinformowała prokuratura obwodu sumskiego na Facebooku. Granat rzucono w piątek. Ofiary to dwaj mężczyźni. Polecono policji wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

12:21

"Po prostu podjechał czołg, postawili go naprzeciwko budynku i zaczęli strzelać. Ci, którzy tam dożywali swych dni - 56 osób - zginęli na miejscu. Tych, którzy przeżyli - a jest ich 15 osób - okupanci uprowadzili i wywieźli na terytorium okupowane do Swatowa, do obwodowego ośrodka opieki geriatrycznej" - napisał szef władz regionalnych Serhij Hajdaj, relacjonując tragedię w ostrzelanym domu starców w Kreminnej.

12:15

W miejscowości Kachowka w obwodzie chersońskim trwają protesty mieszkańców przeciwko okupantom.

12:12

Wóz strażacki ze strażakami w środku eksplodował na ładunku wybuchowym w rejonie Kijowa. Strażacy wracali z akcji gaśniczej.

8 ratowników zostało rannych.

12:08

Ogromne kolejki oczekujących przed masowym punktem nadawania numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Największy w stolicy punkt nadawania PESEL został zorganizowany wspólnie przez rząd i samorząd warszawski.

/ Piotr Nowak / PAP

/ Piotr Nowak / PAP

12:03

Mariupol ostrzeliwany przez ciężką artylerię z czterech rosyjskich okrętów wojskowych - poinformował walczący w mieście pułk Azow. "Mariupol właśnie został ostrzelany przez cztery okręty rosyjskiej marynarki wojennej. (...) Po lotnictwie, artylerii, różnych systemach i czołgach okupanci niszczą miasto ciężkim uzbrojeniem z okrętów wojennych" - oświadczyły siły ukraińskie.

11:52

Kreminnej w obwodzie ługańskim ostrzelano dom starców - informują lokalne władze. Zginęło 56 osób. Szef władz regionalnych Serhij Hajdaj napisał, że doszło do tego 11 marca, ale do tej pory nie udało się dotrzeć do miejsca tragedii.

/ Grafika RMF FM

11:42

"To już 25 dzień oporu: artyleria wroga atakuje dzielnice mieszkaniowe Charkowa. Rosyjski okupant dzień po dniu kontynuuje cyniczne niszczenie miejskich zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Prawie 600 wielopiętrowych budynków zostało zniszczonych, tysiące rodzin pozbawiono dachu nad głową. Mieszkańcy Charkowa są zmuszeni do tego, by ukrywać się przed ostrzałem w piwnicach, ale nie tracą hartu ducha i wierzą w swoich obrońców" - napisała ukraińska policja w opublikowanym na Facebooku komunikacie.

11:33

Rosja straciła podczas walk na Ukrainie prawie 14 700 żołnierzy, a także 96 samolotów i 118 śmigłowców - poinformował w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Według sztabu wojsko rosyjskie straciło też 476 czołgów, 1487 transporterów opancerzonych, 230 systemów artyleryjskich, 74 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 44 systemy obrony przeciwlotniczej, 947 samochody, 3 okręty, 60 cystern z paliwem i 21 samolotów bezzałogowych.

11:22

Papież Franciszek odwiedził ukraińskie dzieci uchodźców wojennych, którzy przebywają w szpitalu w Rzymie.

11:15

11:02

Jest zbliżenie w krytycznych kwestiach - tak pokojowe negocjacje między Rosją a Ukrainą opisuje szef MSZ Turcji. Mevluta Cavusoglu cytuje turecki dziennik Hurriyet.

Cavusoglu nie precyzuje, w których obszarach nastąpiło zbliżenie. Mówi jedynie, że to najważniejsze i najbardziej sporne kwestie. Minister dodał, że jeśli strony nie wycofają się z tych wstępnych porozumień, jest szansa na zawieszenie broni.

10:52

Chiny wciąż oficjalnie nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W niedzielę brytyjski premier Boris Johnson wezwał chińskie władze, by porzuciły neutralne stanowisko i potępiły rosyjską napaść . Wyraził przy tym przekonanie, że w Pekinie zaczynają rosnąć wątpliwości co do dalszej neutralnej pozycji.

10:46

10:34

"Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli kolejną kolumnę Rosjan" - czytamy w Ukraińskiej Prawdzie, która cytuje komunikat służb.

10:15

Izraelski szpital polowy w Ukrainie został zainstalowany, po przyjeździe sprzętu z terenu Polski - poinformował Jaakow Liwne ambasador Izraela w Polsce. Podziękował polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych za wspaniałą współpracę.

09:58

Od początku wojny ukraińskie psy bojowe i saperzy zlikwidowali prawie 90 ładunków wybuchowych.

09:52

Z Mariupola korytarz, którym mają być ewakuowani cywile, prowadzić będzie do Zaporoża.

W obwodzie kijowskim korytarze mają prowadzić ze wsi: Bobryk i Tarasiwka do Browarów, a także z miasta Borodianka do Białej Cerkwi.

Z Charkowa wyruszą dostawy humanitarne przeznaczone dla Wowczańska, Rohania i Rohania Nowego. Korytarzami przewieziona zostanie żywność i leki - zapowiedziała wicepremier Ukrainy.

09:45

Na niedzielę uzgodnionych zostało siedem korytarzy humanitarnych w ukraińskich obwodach: kijowskim, charkowskim i z Mariupola w obwodzie donieckim - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

09:36

Ukraińscy strażacy korzystają ze sprzętu podarowanego im przez polskich kolegów.



09:30

Rosja wystrzeliła na Ukrainę pociski manewrujące Kalibr oraz znów użyła hipersonicznych rakiet Kindżał - poinformowało ministerstwo obrony w Moskwie.

Jak przekonuje rosyjski resort obrony, pociski Kalibr wystrzelone z obszaru Morza Czarnego i Kaspijskiego oraz rakiety Kindżał uderzyły w ukraińską bazę magazynową paliw i smarów w pobliżu wsi Konstantinówka w obwodzie mikołajowskim.

09:22

Telewizja Ukraina24 publikuje zdjęcia zniszczonego rosyjskiego sprzętu.

09:15

"W tej chwili w zajętych przez nich (tj. rosyjskich żołnierzy) wioskach Manhusz i Mełekyne umierają z głosu tysiące mieszkańców Mariupola, którym udało się schować przed rosyjskimi bombami. To zbrodnia przeciw ludzkości" - napisał szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko na Telegramie.



Podkreślił, że władze są gotowe uratować swoich obywateli, ale do tego jest potrzebny korytarz humanitarny. "Zwracam się do wszystkich światowych przywódców - wywierajcie presję na Kreml! Nie pozwólcie umierać ludziom z głodu!" - napisał.

09:06

Medycyna zrobiła duże postępy. Putin ma najlepszych lekarzy, bierze około 10 lekarstw dziennie i kiedy pokazuje się publicznie, nie widać, że jest chory. Ręce mu się w ogóle nie trzęsą. Ale są zmiany psychiczne. Jest coraz bardziej impulsywny - mówi paryskiemu korespondentowi RMF FM Alexandre Adler. Jak dodaje, współpracownicy Putina chcą go odsunąć od władzy właśnie ze względów zdrowotnych.

08:44

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna. W sobotę funkcjonariusze odprawili 40,1 tys. podróżnych, a w niedzielę do godziny 7 rano - 6,9 tys.

08:36

Władze Mariupola informują, że mieszkańcy są przymusowo przesiedlani do Rosji. "Odbiera im się ukraińskie paszporty, a w zamian dostają kawałek papieru, który nie ma mocy prawnej i nie jest uznawany w całym cywilizowanym świecie" - pisze rada miasta.

08:31

Na razie nie ma informacji o liczbie ofiar po bombardowaniu w szkole w Mariupolu, ale - jak informują lokalne władze - pod gruzami na pewno są ludzie. Wewnątrz znajdowały się kobiety, dzieci i osoby starsze.

08:27

Pięć osób cywilnych, w tym 9-letni chłopiec, zginęło podczas ostrzału Charkowa w nocy z soboty na niedzielę - poinformował asystent komendanta policji obwodu charkowskiego Wjaczesław Markow na Facebooku.



Markow dodał, że jest to bilans ofiar z tylko jednej dzielnicy miasta - Industrialnej.

08:22

Syreny zawyły nie tylko we Lwowie, ale też w Sumach, Mikołajowie, Tarnopolu, Połtawie, Kropywnycku, Charkowie, Zaporożu, Kijowie, Iwano-Frankowsku, Dnieprze, Równem, Wołyniu, Czerkasach, Żytomierzu, Winnicy i obwodzie odeskim.



08:15

W niedzielę rano we Lwowie o godzinie 5.28 ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Podczas alarmu w centrum miasta słychać było komunikaty, aby mieszkańcy udali się do schronów. Alarm odwołano o godzinie 6.35.

08:06

Zginął zastępca dowódcy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej ds. wojskowo-politycznych kapitan I rangi (komandor) Andriej Palij - poinformowały w niedzielę wojska piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



Inne szczegóły nie są na razie znane.

08:00

Historia pokaże, że Chiny zajęły właściwe stanowisko wobec kryzysu na Ukrainie. "Nasze podejście jest podzielane przez większość krajów świata" - oświadczył minister spraw zagranicznych Chin w sobotę wieczór. Oficjalny komunikat resortu opublikowano w niedzielę.



W oświadczeniu chińskiego MSZ nie padły słowa potępiające Rosję za napaść wojenną na Ukrainę - podkreślają agencje.

07:54

Zbombardowano szkołę w Mariupolu, w której ukrywali się mieszkańcy miasta - informuje mariupolska rada miejska.

To był nalot bombowy na lewobrzeżną dzielnicę Mariupola. Bomby trafiły w budynek szkoły artystycznej, w której ukrywało się około 400 osób, mieszkańców miasta - głównie kobiet dzieci i osób starszych. Jak podają miejscowe władze, budynek został zniszczony, a ludzie są pod gruzami.

/ Grafika RMF FM

07:48

Białoruscy kolejarze zakłócili połączenie kolejowe z Ukrainą, aby pociągi z rosyjskim sprzętem nie mogły zostać przetransportowane na Ukrainę - poinformował na swoim Twitterze Franak Viačorka, doradca Swiatłany Cichanouskiej. Jak podaje, te informacje potwierdza szef Kolei Ukraińskich.

Bohaterowie! - pisze o białoruskich kolejarzach Viačorka.

07:40

Rosyjscy okupanci świadomie wprowadzają surowy reżym administracyjno-policyjny, stwarzając warunki dla kryzysu humanitarnego na zajętych terenach - ocenił w niedzielę rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:32

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron dotarł z soboty na niedzielę do Polski z pomocą humanitarną dla uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformował o tym, publikując wpis na swoim Twitterze.

W opublikowanym nagraniu, Cameron przekazał, że droga z Wielkiej Brytanii do Polski małą ciężarówką z rzeczami dla Ukraińców, zajęła mu ok. 20 godzin. Z dwiema osobami z organizacji pomocowej Chippy Larder wyruszył do Polski w piątek.

07:23

Czasami żółte to po prostu żółte - tak rosyjska agencja kosmiczna Rosskosmos komentuje doniesienia w sprawie trzech kosmonautów którzy wczoraj przylecieli na międzynarodową stację orbitalną.

Zazwyczaj, rosyjscy kosmonauci naszą niebieskie kombinezony i co najmniej jeden z nich tak był właśnie ubrany przed startem rakiety. Jeden z astronautów pytany potem o powody zmiany ubrań powiedział, że to była ich własna decyzja.

07:08

Również wczesnym rankiem alarm przeciwlotniczy ogłaszano w obwodach: iwanofrankowskim, żytomierskim, wołyńskim, rówieńskim - a więc na zachodzie Ukrainy - i w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie.



07:05

W stolicy Ukrainy alarm ogłoszono przed godz. 5 rano czasu lokalnego (godz. 4 rano czasu polskiego). Później go odwołano. Władze miasta zaapelowały przy tym do mieszkańców o przestrzeganie alarmów i udawanie się na sygnał do schronów.

07:00

W Chersoniu Rosjanie próbują zmusić lokalny Sztab Generalny do współpracy - pisze agencja Ukrinform.

06:45

Trzy osoby zginęły podczas sobotniego ostrzału w Rubiżnem. Wśród ofiar jest dwoje dzieci. Dwie osoby zostały ranne -informuje Ukraińska Pravda.

W sumie około 30 obiektów w Rubeżnoje i Siewierodoniecku zostało uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku ostrzału przez armię rosyjską - informuje gazeta.

06:25

3 dni - tyle czasu zajęło ukraińskiemu, punk-rockowemu, zespołowi Beton nagranie coveru utworu "London Calling" grupy The Clash. Jak napisali w mediach społecznościowych, "muzycy z The Clash nam pobłogosławili". "Kyiv Calling" dotyczy rosyjskiej inwazji, a celem nagrania jest pomoc w zbiórce pieniędzy dla Ukrainy.



06:05

Oddziały kadyrowców wróciły już z Ukrainy do Czeczenii - informuje agencja Ukrinform, cytując Radio Svobodę. Kontrwywiad służb bezpieczeństwa Ukrainy podaje, że bojownicy mieli stracić wielu swoich ludzi - dlatego została podjęta decyzja o powrocie.

06:00

Władimir Putin jest zdrowy, sprawny umysłowo i w lepszej formie niż kiedykolwiek - tak o prezydencie Rosji mówi jego sojusznik, Aleksandr Łukaszenka. Udzielił on wywiadu japońskiej telewizji TBS, a nagranie udostępniły białoruskie media państwowe. Łukaszenka odniósł się do wypowiedzi zachodnich przywódców.

Brytyjski premier Boris Johnson stwierdził, że Putin zachowuje się irracjonalnie, a premier Holandii Mark Rutte nazwał go całkowitym paranoikiem.

05:55

Praktycznie każdego dnia odczuwamy hakerskie ataki z Rosji, a nasza strona nie działa nawet przez kilka godzin. Nie wiemy, ile jeszcze to potrwa - mówi w rozmowie z naszymi wysłannikami na Ukrainę Jarosław Iwanoczko, lwowski dziennikarz, zastępca szefa portalu zahid-net.

Iwanoczko podkreśla, że ukraińskie społeczeństwo jak nigdy wcześniej potrzebuje teraz sprawdzonych informacji.

Portal, w którym pracuje, nie tylko informuje o bieżących wydarzeniach, ale opracował też mapę wszystkich schronów w mieście.

05:38

Ukrinform: W Czerkasach osoby niewidome tkają sieci maskujące dla wojska.

05:23

Kijów Independent poinformował, że w większości regionów Ukrainy słychać alarmy powietrzne.

Syreny zostały uruchomione m.in. w Charkowie, Iwano-Frankowsku, Kijowie, Lwowie, Mikołajowie, Sumach, Zaporożu.

05:06

Ukraińców nie można pozbawić wolności. Nie można mówić do Ukraińców językiem ultimatum czy kapitulacji, bo wolność mamy we krwi. I nigdy nie pójdziemy na kompromis w zamian za naszą niezależność, naszą integralność, naszą suwerenność. To niedopuszczalne i niemożliwe - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermakna antenie amerykańskiej telewizji MSNBC.

04:55

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział, że Chiny stoją po właściwiej stronie historii w ukraińskim kryzysie.

Chiny nigdy nie zaakceptują zewnętrznego przymusu i nacisku i sprzeciwiają się każdym bezzasadnym oskarżeniom i podejrzeniom wobec siebie - powiedział Wang Yi.

Był to komentarz szefa chińskiego MSZ wobec ostrzeżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena dotyczącego konsekwencji dla Chin za wspieranie rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

04:44

Portal Ukrinform opublikował na Twitterze zdjęcie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego opatrzone komentarzem rosyjskie wojsko nadal się okalecza, aby nie iść na wojnę z Ukrainą.

04:20

Kijów Independent: Rada miasta ponad 100-tysięcznego Berdiańska podała, że Rosjanie zatrzymali konwój humanitarny zmierzający z Zaporoża do Berdiańska. Konów miał zabrać uciekających mieszkańców Mariupola, został jednak zatrzymany 3 km od miasta w obwodzie zaporoskim.

03:57

Portal Euromaidan Press poinformował, że niemiecki koncern handlowy Metro obecny w 30 państwach zagroził Ukrainie odcięciem scentralizowanych dostaw towarów w związku z ukraińską presją o zaprzestanie działalności biznesu w Rosji.

03:30

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy podjęła decyzję o zawieszeniu szeregu partii i struktur politycznych, powiązanych z Rosją, m.in.: Opozycyjnej Platformy - Za Życie, Partii Szarija, Naszych, Bloku Opozycyjnego, Lewej Opozycji - powiedział w nocy z soboty na niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Chcę przypomnieć wszystkim politykom z dowolnego obozu: czas wojny bardzo dobrze pokazuje, kto stara się przedkładać własne ambicje, własną partię czy karierę ponad interesy państwa, interesy ludu. Kto ukrywa się gdzieś z tyłu, ale udaje, że jest jedynym, któremu zależy na obronie. Wszelkie działania polityków zmierzające do rozłamu lub współpracy z Rosją nie powiodą się - powiedział Zełenski.

03:03

Im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w nocy z soboty na niedzielę w wideo na Facebooku.

Cytat Blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki. A im więcej Ukraińców opowiada o tym światu, tym więcej znajdujemy poparcia. Im bardziej Rosja używa terroru wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - mówił ukraiński prezydent.

Zełenski zaznaczył, że nie jest możliwe dostarczenie pomocy humanitarnej do miast regionu Chersonia. Wojska rosyjskie zablokowały ruch naszej kolumny. Czemu? Ich cel się nie zmienił - cały czas starają się pokazać w swojej propagandzie, że Ukraina pozostawiła swoich obywateli bez środków do życia. To tak, jakby Rosja ciągle ich przed czymś ratowała - powiedział.

Dodał, że w miejscach szczególnie zaciekłych walk front jest po prostu zaśmiecony trupami rosyjskich żołnierzy. A te ciała nie są zabierane.

02:44

W rosyjskiej, państwowej telewizji, przedstawiciel ministerstwa obrony Rosji powiedział, że Pentagon nie chwali "sukcesów" rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie z powodu zawodowej zazdrości.

02:21

Były premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, po ponad 20 godzinach, dojechał z pomocą humanitarną na granicę polsko-ukraińską.

02:05

Z domu dziecka w Sumach ewakuowano ponad 70 dzieci.

01:49

Ukraina zawsze szukała pokojowego rozwiązania. Tym bardziej interesuje nas teraz pokój. Ponieważ liczymy każdego zabitego. Bo liczy się dla nas każda zniszczona rodzina, każdy zniszczony dom. Bo jesteśmy Ukraińcami, a dla nas człowiek bezcenny - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym przemówieniu.

01:26

Ukraina wciąż skutecznie broni swojej przestrzeni powietrznej, a niepowodzenie Rosji w przejęciu nad nią kontroli znacząco stępiło postępy całej jej operacji na Ukrainie - oceniło w sobotę wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

Cytat Siły Powietrzne Ukrainy i siły obrony przeciwlotniczej nadal skutecznie bronią ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Rosji nie udało się przejąć kontroli nad przestrzenią powietrzną i w celu uderzenia w cele na Ukrainie w dużej mierze polega ona na broni dystansowej, wystrzeliwanej ze względnie bezpiecznej rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Zdobycie kontroli nad przestrzenią powietrzną było jednym z głównych celów Rosji w pierwszych dniach konfliktu, a niepowodzenia w tym względzie znacząco stępiły jej postępy operacyjne - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

01:19

Ukrinform: W Kamionce Bużańskiej, w obwodzie lwowskim, zapalił się liczący ponad sto lat ratusz.

01:15

Niezależny, białoruski portal Nexta: Białoruscy żołnierze idą w stronę granicy ukraińsko-białoruskiej i będą się starali ją przekroczyć.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denisenko nazwał alarmującym sygnałem fakt opuszczenia Ukrainy przez białoruskich dyplomatów.

01:11

Nagranie z Mariupola, oblężonego przez Rosjan:

01:00

W ciągu kilku dni ukraińscy żołnierze odepchnęli wojska rosyjskie na 70 kilometrów od Kijowa - poinformował w sobotę rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk.

Cytat W tej chwili nie mamy żadnych znaczących zmian w sytuacji operacyjnej. Wróg został zatrzymany prawie we wszystkich kierunkach, z których nacierał - cytuje Motuzianyka "Ukraińska Prawda".

Rzecznik podkreślił, że w niektórych rejonach napór Rosjan został odparty, a w ciągu ostatnich kilku dni rosyjska armia została odepchnięta od stolicy o około 70 km.

Według Motuzianyka rosyjscy żołnierze są zdemoralizowani, brakuje im personelu, skomplikowanej logistyki, nie orientują się w terenie.

00:52

Na Twitterze opublikowano nagranie, na którym widać skutek rosyjskiego ostrzału Charkowa:

00:35

Kijów Independent: Według ONZ od początku wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie zginęło co najmniej 847 cywilów, w tym 64 dzieci.

00:19

Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało najnowsze informacje wywiadowcze:

23:45

Ukraińska armia zestrzeliła w sobotę trzy rosyjskie śmigłowce - podało dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Cytat W sobotę 19 marca wróg znacznie zmniejszył swoją obecność na ukraińskim niebie. Nasza obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dziś trzy śmigłowce rosyjskich faszystów, ale dzienny plan usuwania rasistów powietrznych nie został zrealizowany! - podał sztab, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

W komunikacie dowództwa sił powietrznych dodano, że nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, które Ukraina ma nadzieję dostać do sojuszników, przyczynią się do realizacji "dziennego planu niszczenia wroga".

Dziś siły powietrzne z powodzeniem biją okupantów bronią z lat 80., a rasiści używają przeciwko nam najnowszej broni - pocisków hipersonicznych i samolotów, które znacznie przewyższają nasze możliwości liczebnie i bojowo. Sytuacja może się zmienić radykalnie, kiedy będziemy używali nowoczesnego sprzętu od partnerów i zamkniemy niebo przed rasistowskim terroryzmem - napisano w komunikacie.

23:22

Obiecaliście, że będzie pomoc, udzielcie nam tej pomocy - powiedział policjant z oblężonego Mariupola zwracając się do prezydentów Francji i Stanów Zjednoczonych.

22:59

6623 osoby udało się w sobotę ewakuować korytarzami humanitarnymi z ukraińskich miast, atakowanych przez wojska rosyjskie - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

To znacznie mniej, niż udało się ewakuować w piątek, gdy korytarzami humanitarnymi oblężone miasta opuściło ponad 9 tys. osób.

W sobotę 4128 osób opuściło oblężony Mariupol.