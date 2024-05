Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie w poniedziałek Krzysztof Brejza – poseł Koalicji Obywatelskiej i „jedynka” na listach do Parlamentu Europejskiego w kujawsko-pomorskim.

Krzysztof Brejza / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Długi weekend w polityce mógł minąć bez większych perturbacji, ale okazało się, że wydarzyła się "afera nagłośnieniowa". Chodzi oczywiście o burzę medialną wywołaną przemówieniem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Porozmawiamy zatem, o tym jak do całej sprawy podchodzi nasz gość i środowisko polityczne, które obecnie rządzi w Polsce. Zapytamy także o to, jakie mogą być - i czy w ogóle będą - wyborcze konsekwencje dla samego Marcina Kierwińskiego, który jest przecież kandydatem do Parlamentu Europejskiego.

Porozmawiamy też o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Czy to projekt, który ostatecznie Platforma Obywatelska przytuli do siebie i zrealizuje (albo przynajmniej zacznie realizację)?

Zapytamy również, czy nasz gość zamierza pozwać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

