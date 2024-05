Pytany o zbliżający się w lipcu jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie, Sikorski podkreślił, że Polska jest liderem przewyższającym nawet USA, jeśli chodzi o wydatki obronne (Polska wydaje na zbrojenia więcej od Stanów Zjednoczonych w relacji do PKB), i stara się mobilizować innych sojuszników do wypełnienia zobowiązań do wydatków na poziomie 2 proc. PKB.

Radosław Sikorski podkreślił też wagę amerykańskiego wsparcia w kontekście zagrożenia z Rosji. Nie wiemy, czy Putin się zatrzyma. Putin grozi innym krajom, jest zagrożeniem dla nas wszystkich. Przyszliśmy z pomocą Stanom Zjednoczonym, kiedy zostaliście zaatakowani 11 września. Sama Polska wysłała brygadę najpierw do Iraku, a potem do Afganistanu. Teraz potrzebujemy was w Europie Środkowej - zaapelował. Dodał też, że NATO powraca do swojej pierwotnej roli odstraszania Rosji.

Niedzielny wywiad z prawicową telewizją informacyjną był ostatnim punktem trwającej od piątku wizyty Sikorskiego w Waszyngtonie. Podczas spotkania z polskimi dziennikarzami w niedzielę powiedział, że wybiera się do Fox News "na teren misyjny", w ramach starań o zapewnienie poparcia i dobre stosunki z USA niezależnie od opcji politycznych. W sobotę szef MSZ spotkał się m.in. z generałem Keithem Kellogiem, byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta USA, a dziś działaczem bliskiego Trumpowi ośrodka America First Policy Institute (AFPI). Odbył też spotkanie z nowo powołanym do tej roli dyrektorem Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. europejskich w Białym Domu Mike'iem Carpenterem oraz ekspertami think-tanku Instytut Badań nad Wojną (ISW).