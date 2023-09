07:10

Ukraińcy wysłali drony kamikaze w co najmniej dwa miejsca w Rosji. Gubernator obwodu kurskiego w Rosji przekazał, że dwie maszyny zaatakowały miasto Kurczatow, leżące ok. 60 kilometrów na wschód w linii prostej od granicy z Ukrainą. Ukraińskie drony zostały wysłane też w kierunku Moskwy. Jak twierdzi mer miasta Siergiej Sobianin, była to jedna maszyna i została zestrzelona przez rosyjską obronę przeciwlotniczą w pobliżu miejscowości Lubierce, tuż pod Moskwą.

06:38

W ciągu doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 14 uderzeń na zgrupowania Rosjan. Zaatakowano cztery rosyjskie zestawy obrony powietrznej, ostrzelano też jedną jednostkę artylerii na pozycjach ogniowych oraz dwie stacje radiolokacyjne - informuje w najnowszym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:00

Tysiące ukraińskich dzieci wracają 1 września do szkoły, gdzie prócz czystych zeszytów i nowych podręczników czekają na nie schrony, przygotowane na wypadek ataków rakietowych Rosji. W tym dniu uroczysty dźwięk pierwszego dzwonka może zagłuszyć przerażające wycie syreny alarmowej.

05:23

Lokalne władze informują o ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego w obwodach donieckim i zaporoskim.

Telegram

05:14

Migranci zarobkowi z krajów Azji Centralnej, którzy od lat mieszkają w Rosji i posiadają obywatelstwo tego państwa, są siłą przywożeni na Ukrainę, a następnie przetrzymywani tam pod strażą i zmuszani do walki w rosyjskiej armii - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

05:12

Pomimo trwającej na Ukrainie wojny do położonego w środkowej części Ukrainy Humania przybędzie z okazji Rosz ha-Szana - żydowskiego nowego roku - 30 tys. pielgrzymów z Izraela - poinformowała mer miasta Iryna Płetniowa, cytowana przez portal jewishnews.com.ua.

05:10

Kilka dni temu na Białoruś przewieziono z Rosji pierwsze głowice jądrowe - poinformował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow. Dodał on, że władze w Mińsku nie są w stanie ich użyć - strona białoruska nie jest technicznie przygotowana do przeprowadzenia takiego ataku.

05:05

Zachód nadal wysyła do Rosji estońskimi szlakami swój ciężki sprzęt - informuje dziennik "Postimees", zamieszczając na swoim portalu zdjęcia pełnych wagonów towarowych czekających na przejściu granicznym na wjazd do Rosji. "W czasie, gdy Kaja Kallas jako premier musi odpowiadać zarówno społeczeństwu, jak i politykom na temat działalności firmy męża w Rosji, przedstawiciele żadnej z estońskich partii politycznej nie zabierali głosu w tej sprawie" - zauważa dziennik.