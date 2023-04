Przygotowywanie wielkanocnych potraw nie zawsze musi zabierać wiele czasu. Jeśli nie lubicie za długo siedzieć w kuchni lub nie macie na to czasu - warto sięgnąć po te przepisy.

Babka migdałowa

Babka migdałowa / RMF FM

SKŁADNIKI (na formę o pojemności ok. 2,5 litra):

150 g masła, 90 g białej czekolady, 5 jajek, 80 g mąki, 10 łyżeczek cukru, 100 g mielonych migdałów, sok z połówki cytryny, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, cukier puder do posypania;

Babka migdałowa / Malwina Zaborowska / RMF FM

PRZYGOTOWANIE:

Pokrojone w kostkę masło i połamaną na kostki białą czekoladę wkładamy do miseczki, dosypujemy cukier i roztapiamy w kąpieli wodnej (czyli przekładamy miseczkę do większego garnka z niewielką ilością gotującej się wody, mieszamy składniki aż się roztopią i stworzą jednolitą masę).

Do przestudzonej masy dodajemy jajka, a następnie sok z cytryny oraz składniki suche: mąkę wymieszaną z proszkiem i mielone migdały. Wszystkie składniki mieszamy łyżką, a następnie przekładamy do formy (wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą).

Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni C, pieczemy około 40 minut.

Babka migdałowa / Malwina Zaborowska / RMF FM

Mazurek wielkanocny bez pieczenia

SKŁADNIKI:

dwa opakowania herbatników (około 200 g), 80 g masła, 120 g gorzkiej czekolady, 3 łyżki kakao, 2 łyżeczki cukru, 150 ml śmietanki kremówki 30 proc., 4 łyżki serka mascarpone; do ozdoby: bakalie, rodzynki, wiórki kokosowe;

Mazurek bez pieczenia / RMF FM

PRZYGOTOWANIE:

Najpierw przygotowujemy masę na spód: Herbatniki wrzucamy do blendera, wsypujemy kakao i blendujemy aż powstanie gładka masa, do której dodajemy roztopione masło. Wszystko zagniatamy. Masę zagniatamy na spód naczynia posmarowanego masłem. Wkładamy na około 20 minut do lodówki.

W tym czasie przygotowujemy krem z czekolady i mascarpone. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej: do miseczki wrzucamy jej kawałki, wlewamy śmietankę, dosypujemy 2 łyżeczki cukru. Mieszamy do połączenia składników, aż powstanie gładka masa. Gdy ją przestudzimy - dodajemy serek mascarpone.

Wyjmujemy spód z lodówki i wylewamy na niego krem z czekoaldy i mascarpone. Z powrotem wkładamy do lodówki, na około godzinę. Całość dowolnie ozdabiamy - np. posiekanymi migdałami, płatkami migdałów, wiórkami kokosowymi i rodzynkami.



Przestudzony krem wylej na spód i wstaw ciasto z powrotem do lodówki na 1-2 godziny. Finał prac nad mazurkiem to zdobienie. Tu możecie puścić wodze fantazji i stworzyć na jego wierzchu artystyczne dzieło. Ja proponuję użyć bakalii i wiórków czekoladowych.



Mazurek bez pieczenia / RMF FM

Pasztet z soczewicy

Pasztet z soczewicy / Malwina Zaborowska / RMF FM

SKŁADNIKI:

2 szklanki brązowej soczewicy, 2 liście laurowe, olej do smażenia, 1 duża marchewka, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 3 jajka, przyprawy: pół łyżeczki przyprawy curry, sól, pieprz; ewentualnie do posypania: pestki słonecznika i dyni.

PRZYGOTOWANIE:



Płuczemy soczewicę, zalewamy wodą i gotujemy ok. 30 minut, na wolnym ogniu, pod przykryciem z dodatkiem soli i liści laurowych.

W tym czasie obieramy marchewkę, ścieramy na tarce. Kroimy cebulę i czosnek na plastry. Rozgrzewamy olej na patelni, wrzucamy na nią czosnek, cebulą i po chwili marchewkę. Smażymy na małym ogniu około 10 minut. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy do przestudzonej soczewicy. Następnie wbijamy jajka, przyprawę curry i wszystko dokładnie mieszamy.

Całość przekładamy do formy (uprzednio posmarowanej masłem i posypanej bułką tartą). Pieczemy około 45 minut w 190 stopniach C.

Pasztet z soczewicy / Malwina Zaborowska / RMF FM

Jajka z chrzanowym hummusem

Jajka z chrzanowym hummusem / Malwina Zaborowska / RMF FM

SKŁADNIKI na hummus z dodatkiem chrzanu:

Puszka ciecierzycy, 2 łyżki tahini, łyżka soku z cytryny, sól, pieprz, 4 łyzki wody; łyżka chrzanu;

Wszystkie składniki przekładamy do naczynia i blendujemy na gładką, jednolitą pastę.

Hummus chrzanowy do jajek / Malwina Zaborowska / RMF FM