Niespokojnie jest na przejściu w Kuźnicy. W stronę polskich służb poleciały kamienie, butelki i kłody. To próba sforsowania ogrodzenia. Strona polska odpowiedziała armatkami wodnymi, co widać na filmach, zamieszczonych przez policję i straż graniczną.

Obecnie trwają rozmowy z sojusznikami z NATO w sprawie ewentualnego uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego; jest to pewna opcja, która cały czas jest na stole - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch po spotkaniu w BBN.

"Wszystkie opcje są na stole" - mówi w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, nawiązując do możliwego scenariusza zamknięcia granicy z Białorusią. Poczekajmy na efekt nałożonych na reżim Łukaszenki sankcji - dodaje.

Tymczasem policja informuje o kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy, a ministerstwo obrony o wzmocnieniu posterunku na przejściu graniczny w Kuźnicy, gdzie zgromadziła się grupa ok. tysiąca migrantów.

Najnowsze informacje na temat wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

11:34

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że podczas wtorkowego spotkania omawiano "wszystkie możliwe warianty rozwoju sytuacji" na wschodniej granicy. Zaznaczył, że "te informacje mają charakter niejawny".

Podkreślił jednocześnie, że "są brane pod uwagę również warianty, które są pesymistyczne, czyli że ten konflikt może się przeciągać przez najbliższe miesiące".

"Wiemy o tym doskonale, że reżim dyktatora Łukaszenki pod również kierownictwem prezydenta (Rosji) Władimira Putina ma ten cały sposób organizacji przepływu migrantów na teren Białorusi zorganizowany, przemyślany" - powiedział rzecznik rządu.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP - szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch (L) i rzecznik rządu Piotr Mueller (P) podczas briefingu prasowego po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego / Wojciech Olkuśnik / PAP

11:31

Pytany o rozmowę kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Alaksandrem Łukaszenką podkreślił, że Polska była o tej rozmowie informowana. "Powstrzymam się od dalszej oceny, bo treść (rozmowy) jest niejawna" - dodał minister.

Szef BPM zaznaczył również swoje obiekcje, co do sensu rozmów z Władimirem Putinem, z którym rozmawiał prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak zaznaczył, w trakcie rozmów Merkel z Łukaszenką i Macrona z Putinem nie zapadły żadne ustalenia dotyczące polskiej granicy.

11:13

Agresywni migranci rzucają ze strony białoruskiej w Polaków niebezpiecznymi przedmiotami - poinformował na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Do ataków na naszych funkcjonariuszy i żołnierzy dochodzi również w miejscu przejścia granicznego. Z terenu Białorusi agresywni migranci rzucają w Polaków niebezpiecznymi przedmiotami. W tej chwili sytuacja pod kontrolą dzięki profesjonalnej odpowiedzi naszych służb" - napisał.

11:08

Ze zdjęć zrobionych z powietrza od strony białoruskiej wynika, że policyjna armatka wodna przemieszczała się wzdłuż granicznego ogrodzenia w pobliżu przejścia. Używana była wobec osób, które przedostawały się przez pierwszą część ogrodzenia na granicy.

"Zostaliśmy zaatakowani, lecą w nas kamienie" - napisał krótko w mediach społecznościowych rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Internetowy przekaz na żywo z przejścia w Kuźnicy prowadzi rosyjska państwowa telewizja Sputnik. Widać tam tłum migrantów po białoruskiej stronie granicy, migranci stoją na platformie przejścia, ale też na terenie wokół. Widać, że mają rozbite namioty, unosi się też dym z ognisk. Niektórzy siedzą, inni chodzą w pobliżu granicznej siatki.

W tle widać, że w ich stronę z kilku armatek wodnych, z polskiej strony granicy, leci woda. Strumień ma różną siłę; migranci odsuwają się od granicy.

10:56

MON informuje, że to migranci rzucali granatami hukowymi. Otrzymali je oni od białoruskich służb.





10:48

Także straż graniczna publikuje filmy, na których widać agresywnie zachowujących się migrantów. "Rzucają w stronę polskich służb kamieniami, różnymi przedmiotami. W celu zapobieżenia nielegalnemu przekroczeniu granicy wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych" - informują pogranicznicy.







10:35

W stronę polskich służb kamienie, butelki i kłody - pisze na Twitterze policja. I publikuje film. Jak dodają służby, imigranci próbowali zniszczyć ogrodzenie graniczne.





10:30

Grupa młodych migrantów rozpoczęła próby sforsowania ogrodzenia granicznego. Ze strony polskiej użyto armatki wodnej - donosi państwowa agencja BiełTA i rosyjska państwowa telewizja Sputnik. Na zdjęciach i nagraniach widać grupę młodych mężczyzn, którzy rzucają w stronę ogrodzenia i kordonu polskich funkcjonariuszy kamienie i gałęzie. W odpowiedzi zostaje użyta armatka wodna i, jak twierdzi Sputnik - gaz łzawiący.





10:25

Państwowa agencja BiełTA publikuje zdjęcie migrantów z obozowiska przy przejściu granicznym w Bruzgach, utrzymując, że "zapanowało poruszenie i wiele osób pospiesznie pakuje swoje rzeczy".

Według BiełTA ludzie krzyczą: "Go Poland!".

Na zaprezentowanych nagraniach agencji widać, że migranci zaczynają rzucać kamieniami w stronę polskiej policji. Zdaniem agencji "próbują przedrzeć się przez granicę".



Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej z kolei pisze na Twitterze: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów.







10:13

Alaksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel "przedstawił propozycję rozwiązania sytuacji" na granicy z UE i że spodziewa się drugiej rozmowy z niemiecką polityk.

Według jej komunikatu Merkel ma "omówić tę kwestię z członkami UE". "A następnie ma się odbyć jeszcze jedna rozmowa"- podano.

Łukaszenka oświadczył, że z rozmówczynią zgodzili się, że "eskalacja nikomu nie jest potrzebna, ani UE, ani Białorusi".

09:41

W BBN rozpoczęła się kolejna narada ws. sytuacji na granicy z Białorusią i ewentualnym uruchomieniu artykułu 4 traktatu o NATO. Polską inicjatywę popierają państwa bałtyckie, także dotknięte działaniami Łukaszenki, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Artykuł 4 traktatu NATO zakłada przeprowadzanie międzyrządowych konsultacji, jeśli któreś z państw członkowskich czuje, że zagrożone jest jego bezpieczeństwo.

Uruchomienie procedury byłoby kolejnym sygnałem dla Białorusinów, że cały sojusz z niepokojem patrzy na sytuację na polskiej granicy.





09:12

"Mamy informacje i to są informacje w zasadzie jawne, że pojawiają się pomysły, by część z tych migrantów wyposażyć w broń palną, żeby mieli możliwość zaatakowania polskich strażników granicznych" - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ.

"Sytuacja jest naprawdę bardzo napięta i w każdej chwili może dojść do jej zaostrzenia. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że mamy do czynienia z partnerem nieobliczalnym, z partnerem, który - mamy nadzieję - gdzieś w pewnym momencie się zatrzyma, ale nie wiemy, który to będzie moment. Musimy być gotowi na to, że będzie dochodziło do bardzo poważnego zaostrzenia sytuacji" - mówił Jabłoński.





09:03

Dziennikarze obecni po białoruskiej stronie przejścia granicznego w Kuźnicy informują o mroźnej nocy, którą zgromadzeni tam migranci spędzili na betonie, mając ze sobą jedyne śpiwory. Namioty z niedalekiego koczowiska miały ze sobą pojedyncze osoby.

"Co najmniej jedna osoba została zabrana przez karetkę" - poinformowała na Twitterze Hanna Liubakova, dziennikarka z Mińska, publikując jednocześnie nagranie, na którym widać nieprzytomnego człowieka, niesionego przez kilka osób do ambulansu. Kobieta dodała przy tym od siebie: "Martwię się o osoby na granicy. Reżim je oszukał dając wizy i fałszywe obietnice".





09:01

Straż graniczna informuje o dwóch przeprowadzonych wczoraj próbach sforsowania płotu na granicy. W obu przypadkach doszło do walki z polskimi pogranicznikami. Jeden żołnierz został ranny - dowiedział się reporter RMF FM Roch Kowalski.

W obu przypadkach udział brała duża grupa migrantów, prowokowana i wspierana przez białoruskie służby. Do pierwszego ataku doszło do Dubiczach Cerkiwenych, na południe od Hajnówki. Tam przeciwko polskim pogranicznikom używano laserów. Zniszczony został także jeden wojskowy pojazd.

W próbie forsowania granicy w Czeremsze udział brało 48 migrantów. W wyniku starć ranny został jeden żołnierz uderzony kamieniem w głowę. Udzielono mu pomocy medycznej na miejscu, nie wymagał hospitalizacji.

08:37

"Te sankcje, które zostały nałożone, to jest rozszerzenie listy osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii Europejskiej do co najmniej 166 osób. To są osoby, które są decyzyjne w aparacie władzy, więc to jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania tego państwa. (...) Białoruś w tej chwili nie jest w stanie nic załatwić, a przeżywa potężny kryzys gospodarczy. Jeżeli będzie taka konieczność, to kolejny etap sankcji to rozszerzenie działań o charakterze gospodarczym. Wszystkie opcje są w tej chwili na stole, zarówno kwestie dotyczące tranzytu, zamknięcia granic" - powiedział w Porannej rozmowie RMF FM Paweł Jabłoński wiceminister spraw zagranicznych.

Na pytanie, czy możliwe jest całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej, dyplomata odpowiedział: “Absolutnie taka możliwość istnieje, ale zobaczymy, jaki efekt będą miały sankcje zatwierdzone wczoraj".





08:05

"Tam są kobiety i dzieci, nie wyobrażam sobie, jak oni przetrwają noc w takich warunkach" - mówi w rozmowie z naszym reporterem jeden z mieszkańców strefy przy granicy z Białorusią. Większość migrantów z okolic koczowiska w Kuźnicy od wczoraj znajduje się na tamtejszym przejściu granicznym. Nielicznym udaje się przedrzeć na polską stronę. Tym, którzy decydują się na leśną wędrówkę, po polskiej stronie do wczoraj pomagali Medycy na Granicy. Dziś zmienią ich członkowie innej organizacji - Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a dokładnie medyczny zespół ratunkowy, w skład którego również wchodzą lekarze, ratownicy, pielęgniarki i pracownicy humanitarni. Ekipa PCPM na pogranicze ma dotrzeć dziś wieczorem i przejąć dotychczasową misję medyków na granicy, którzy podsumowali swoje działania.

Migranci koczujący po białoruskiej stronie granicy / OKSANA MANCHUK / BELTA / HANDOUT / PAP/EPA

06:55

Pięć osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy i 10 osób nielegalnie przebywających w Polsce zatrzymali minionej nocy policjanci przy granicy z Białorusią.

Po północy pełniący służbę na granicy policjanci ze Szczecina w Olchowiczach po krótkim pościgu zatrzymali kierowcę, który przewoził 4 Syryjczyków. To obywatel Ukrainy, mężczyzna został zatrzymany. Z kolei po 2:00 policjanci z Krakowa w Orli zatrzymali kolejnego obywatela Ukrainy, który przyznał, że jedzie odebrać migrantów. W miejscu spotkania czekało na niego trzech Syryjczyków. Z kolei wczoraj wieczorem, około 19:00 zatrzymano dwóch Polaków, którzy wieźli w samochodzie nielegalnie przebywającego w Polsce Irańczyka. Nieco później w Dubinie zatrzymano też kierowcę z Tadżykistanu, który wiózł dwóch obywateli Afganistanu.

05:54

Niespokojny wieczór i jeden poważny incydent związany z siłową próbą wejścia na terytorium Polski - doszło do niego w lesie, w okolicach Starzyny. Na dramatycznych nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać sporą grupę osób, która jest przepychana przez białoruskich funkcjonariuszy na rozstawiony na granicy płot. Słychać krzyki kobiet, a w pewnym momencie dochodzi też do ostrej wymiany słów między polskimi a białoruskimi funkcjonariuszami. Widać, że użyto też gazu łzawiącego - relacjonuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Policja poinformowała, że była to próba wtargnięcia do naszego kraju kilkusetosobowej grupy, ale została powstrzymana.



Na przejściu granicznym w Kuźnicy noc spędziła grupa około tysiąca migrantów, która wczoraj została tam przeprowadzona przez białoruskie służby.

05:14

Czy polscy wojskowi będą konsultować swoje decyzje w sprawie kryzysu migracyjnego z NATO, na podstawie artykułu czwartego Traktatu Północnoatlantyckiego? To możliwe, bo według nieoficjalnych informacji prezydent dziś ma o tym rozmawiać z premierem, szefami MON i MSWiA, a także przedstawicielami resortu dyplomacji, wojska, służb, straży granicznej i policji.

05:10

Na przejściu granicznym w Kuźnicy umacniane są posterunki - poinformował wieczorem w mediach społecznościowych szef MON Mariusz Błaszczak. Zgromadziła się tam duża grupa migrantów. Jak podkreśla rzecznik straży granicznej ppor. Anna Michalska, najważniejsze by nie ulec prowokacjom. Wczoraj kilkusetosobowa grupa migrantów próbowała sforsować granicę w rejonie Starzyny w okolicach Hajnówki.





05:03

Szef policji federalnej Dieter Romann ostrzegł w irackiej telewizji przed nielegalnym przyjazdem do Europy przez Białoruś. Na antenie kurdyjsko-irackiej stacji telewizyjnej RUDAW TV Romann powiedział: "Polska granica jest i pozostanie zamknięta. Białoruś nie pozwoli wam wrócić do domu. Nie macie drogi powrotnej". Doda, że uchodźcy trafiają "do bagnistych puszcz białoruskich", wielu z nich już tam zginęło.

05:02

Sejm zajmie się m.in. pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe przepisy mają - zdaniem projektodawców - zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, tak aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Ich celem jest także poprawa bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także dopuszczenie - na specjalnych zasadach - dziennikarzy, by mogli pracować w obszarze przygranicznym.

