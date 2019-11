Jedna z czołowych drużyn tureckiej ekstraklasy Fenerbahce Opet Stambuł przeegzaminuje siatkarki Grotu Budowlanych Łódź w drugiej kolejce Ligi Mistrzyń. Z kolei ŁKS Commercecon Łódź zagra na Ukrainie z Chimikiem Jużne.

Siatkarki Budowlanych Łódź / CEV /

Budowlane na inaugurację rozgrywek pokonały fiński LP Salo 3:1, ale już w najbliższy czwartek ta poprzeczka zostanie powieszona znacznie wyżej. Podopieczne Błażeja Krzyształowicza w Stambule zagrają z Fenerbahce, w którym występuje kilka reprezentantek wicemistrza Europy Turcji - Eda Erdem Dunar, Fatma Yildirim, czy Naz Aydemir Akyol. Gwiazdą drużyny jest serbska przyjmująca, mistrzyni świata i Europy Brankica Mihajlovic, a zespół od 2018 roku prowadzi niezwykle utytułowany szkoleniowiec Zoran Terzic, który jest jednocześnie selekcjonerem Serbii.

Fenerbahce w pierwszej kolejce przegrało z lokalnym rywalem - Eczacibasi VitrA Stambuł 2:3.



Teoretycznie łatwiejszą przeprawę powinny mieć siatkarki innego łódzkiego klubu - ŁKS. Mistrzynie Polski po wygranej nad niemieckim Allianz MTV Stuttgart (3:2), we wtorek na wyjeździe zmierzą się z ukraińskim Chimikiem Jużne. Rywalki po raz pierwszy występują w tych prestiżowych rozgrywkach i są jednocześnie pierwszym reprezentantem Ukrainy, który dotarł do fazy grupowej LM. Chimik przed tygodniem został rozgromiony w meczu z Igor Gorgonzola Novara 0:3 (17:25, 10:25, 7:25). Łodzianki w lidze zasygnalizował zwyżkę formy wygrywając trzy ostatnie pojedynki.



Podobnie jak przed rokiem, w fazie grupowej LM uczestnicy 20 zespołów podzielonych na pięć grup. Awans do ćwierćfinału wywalczą zwycięzcy grup oraz trzy drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem.



W europejskich rozgrywkach wystąpią jeszcze dwa inne polskie kluby. Siatkarki Developresu SkyRes Rzeszów i Chemika Police walczyć będą w Pucharze CEV. Pierwszym rywalem rzeszowianek będzie ASPTT Miluza (Francja), a policzanki spotkają się z Galatasaray Stambuł. Mecze 1/16 finału zaplanowano na 4 grudnia.Program LM siatkarek z udziałem polskich drużyn:



wtorek



grupa C: Chimik Jużne - ŁKS Commercecon Łódź (17.00)



czwartek



grupa A: Fenerbahce Opet Stambuł - Grot Budowlani Łódź (17.00)