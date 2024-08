"Miłość dawała im nadzieję i siłę na przetrwanie". Tak mówi w RMF FM historyczka dr Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziś 80. rocznica wybuchu niepodległościowego zrywu w stolicy. "W Powstańcach Warszawskich była taka chęć, żeby mieć kogoś bliskiego i żeby mieć się do kogo przytulić" - mówi Utracka pytana przez nas o śluby w czasie Powstania Warszawskiego.

a fotografii Sylwestra Brauna ps. Kris ulica Warecka, prawdopodobnie młoda para w towarzystwie świadka lub spotkanie przyjaciół z różnych oddziałów. Reprodukcja / PAP

1 sierpnia 1944 roku oni szli do powstania nie po to, żeby ginąć, tylko po to, żeby być wolnymi ludźmi - podkreśla w rozmowie z RMF FM Katarzyna Utracka.

W czasie Powstania Warszawskiego zawartych zostało ponad 250 ślubów, niektórzy badacze twierdzą, że nawet 300. Niestety nie zachowały się dokumenty w tej sprawie. Dziewczyny szukały jakichś jasnych bluzek, wpinały we włosy kwiaty. Chłopcy szli do ślubu najczęściej w panterce lub mundurze. Raz za obrączki służyły kółeczka z karniszy, innym razem para młoda dostawała w prezencie konserwę. A weselną potrawą była zupa plujka.

Powstańcy szukali namiastki normalności, taki ślub w oddziale zawsze dawał nie tylko radość. Dawał nadzieje, że może jednak przeżyją, przetrwają ten okrutny czas - mówi w RMF FM dr Katarzyna Utracka. Ślubów udzielano między walkami, często gdzieś w jakiejś piwnicy, w jakiejś kaplicy, chodziło to, żeby był ksiądz, to było dla powstańców bardzo ważne - podkreśla historyczka.

Rekonstrukcja historyczna Powstania Warszawskiego / Jan Bielecki / East News

Najbardziej znany ślub z czasów Powstania Warszawskiego to ten Bolesława Biegi "Pałąka", żołnierz Armii Krajowej z sanitariuszką Alicją Treutler pseudonim "Jarmuż". Pobrali się w sierpniu 1944 roku i przeżyli razem... 75 lat. Zgodnie z przysięgą małżeńską "dopóki ich śmierć nie rozłączyła". Miłość dawała tym wszystkim młodych ludziom nadzieję i siłę na przetrwanie - podkreśla dr Katarzyna Utracka. Posłuchajcie opowieści o marzeniach o wolności i miłości: