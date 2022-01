Negowanie wartości szczepień przeciw Covid-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych - podkreśla Rada Medyczna w piśmie, które podpisał główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Malopolska kurator oświaty powiedziala w wywiadzie radiowym, że szczepienia to eksperyment, stanowiska jednak nie straciła.

Profesor Andrzej Horban, doradca premiera ds. Covid-19 / Leszek Szymański / PAP

Rada Medyczna podkreśliła, że szczepienie przeciw Covid-19 jest procedurą medyczną ratującą zdrowie i życie, pozwalającą na zmniejszenie tragicznych skutków pandemii.

Cytat Jakiekolwiek twierdzenia podważające ten fakt nie tylko nie mają żadnego uzasadnienia naukowego, ale zniechęcając do szczepień zwiększają liczbę ofiar pandemii. W tym kontekście Rada Medyczna uważa, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych - napisano w stanowisku Rady.

Malopolska kurator: szczepienia to eksperyment

Przypomnijmy, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak nie straciła stanowiska po tym, jak powiedziała, że szczepienia przeciwko COVID-19 to eksperyment, którego konsekwencje są nie do końca stwierdzone. Jej słowa oburzyły nie tylko opozycję. Głosy o tym, że powinna odejść ze stanowiska pojawiły się także w obozie rządzących.

Do wypowiedzi Barbary Nowak odniósł się także minister zdrowia. "Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację" - powiedział Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej. W sprawie głos zabrał też szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zapowiedział, że dymisji małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak nie będzie. "Rzeczywiście, pani kurator niefortunnie się wypowiedziała, ale uważamy, że to nie jest powód do odwołania" - oświadczył.



Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi przewodniczący prof. Andrzej Horban oraz ponad piętnastu ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych.