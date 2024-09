Fala kulminacyjna, która przechodzi przez Oławę, jest niższa niż spodziewały się służby. "Poważnych przecieków, których nie dałoby się zatamować czy uszczelnić, na tę chwilę na szczęście nie mamy" - mówił w nocy w rozmowie z RMF FM oficer prasowy PSP w Oławie st. kpt. Michał Wójtowicz. RMF FM i RMF Maxx ruszają z akcją charytatywną dla powodzian. Sprzed siedziby naszego radia rano wyjadą samochody wyładowane specjalistycznym sprzętem do usuwania szlamu, mułu i piachu. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z sytuacji powodziowej w Polsce.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Sprzątanie po powodzi w miejscowości Lądek-Zdrój / Krzysztof Cesarz / PAP

Posprzątajmy to razem. RMF FM i RMF Maxx ruszają z akcją dla powodzian

Oława szykuje się na wielką wodę

W nocy zwiększono zrzut wody z Zalewu Mietkowskiego niedaleko Wrocławia

Krytyczna jest sytuacja w lubuskim Żaganiu. Poziom wody na rzece Bóbr przekroczył już 741 cm, a stan alarmowy ogłasza się w przypadku 400 cm

Wrocławski magistrat dementuje informacje podane przez prezydenta Jacka Sutryka o pęknięciu wału zbiornika Mietkowskiego. Według najnowszych aktualizacji pękło obwałowanie kopalni kruszywa Eurovia w Mietkowie

TUTAJ ZNAJDZIECIE ZAPIS NASZEJ WTORKOWEJ RELACJI NA ŻYWO >>>

06:55

Krytyczna jest sytuacja w lubuskim Żaganiu. Poziom wody na rzece Bóbr przekroczył już 741 cm, a stan alarmowy ogłasza się w przypadku 400 cm.

Jak poinformował reporter RMF FM Jakub Rybski, w nocy z wtorku na środę burmistrz zarządził ewakuację kilkudziesięciu mieszkańców Żagania z okolic zamkniętego mostu głównego. To głównie osoby z ulic Dworcowej i Włókniarzy.

Straż pożarna od kilku godzin za pomocą m.in. rękawów przeciwpowodziowych podwyższa murki oporowe i wały. Niestety, poziom wody cały czas rośnie, chociaż ten wzrost na szczęście nieco spowolnił.

Mamy nadzieję, że zatrzyma się całkowicie za godzinę, dwie, albo szybciej. W Szprotawie już woda opada, tam już jest po fali, teraz doszło do Żagania - mówił naszemu dziennikarzowi Paweł Grzymała, oficer prasowy straży pożarnej w Żaganiu.

Fala kulminacyjna właśnie w tym momencie przepływa przez miasto i najbliższe godziny okażą się tutaj kluczowe w walce z żywiołem, bowiem w każdej chwili woda może przelać się przez wały.

06:46

Strażacy z Jeleniej Góry potrzebują pilnej pomocy. Powódź zniszczyła im niemal cały sprzęt potrzebny do ratowania ludzi.

Brakuje nam agregatów prądotwórczych, brakuje nam łopat, szczotek, mundurów, bo wszystko zostało zatopione. Cała nasza jednostka została zatopiona. Zostało nam tylko to, co mamy na samochodach. Dalej jeździmy ratujemy ludzi, dalej zbieramy dary dla ludzi, którzy potrzebują tego wszystkiego - powiedział dowódca OSP w Jeleniej Górze Stanisław Ogrodowczyk, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.

06:36

Ostrzeżenie dla szabrowników, próbujących dorobić się na krzywdzie powodzian. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w nocy z wtorku na środę o intensywnych działaniach patroli wyposażonych w noktowizję i termowizję na terenach dotkniętych powodzią. Specjalne działania zapowiedział szef MON.

06:33

W nocy zwiększono zrzut wody z Zalewu Mietkowskiego niedaleko Wrocławia. Początkowo wynosił on 40, potem 60, a teraz 100 metrów sześciennych na sekundę. To oznacza, że poziom Bystrzycy płynącej do Wrocławia podnosi się - informuje reporter RMF FM Beniamin Piłat.

Bystrzyca na stacji Jarnołtów notuje poziom 360 cm, gdzie stan alarmowy to 270. Rzeka w Mietkowie przekroczyła już 4 metry, a stan alarmowy w tym miejscu to 3 metry.

Urząd miasta Wrocławia dementuje wcześniejsze informacje podane przez prezydenta Jacka Sutryka o pęknięciu wału zbiornika Mietkowskiego. Według najnowszych aktualizacji pękło obwałowanie kopalni kruszywa Eurovia w Mietkowie. To teren położony przy zbiorniku Mietkowskim. Zdarzenie to, nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców - przekazują urzędnicy.

Wrocław szykuje się teraz przede wszystkim na przyjęcie fali na Odrze. Według prognoz ma to być 3100 metrów sześciennych na sekundę. W 1997 miasto przyjęło większą. Wynosiła ona wtedy 3700 m3/s.

06:30

Stany alarmowe przekroczone są na 62 stacjach, a stany ostrzegawcze na 36. Większość z nich dotyczy dorzecza Odry - poinformował IMGW. Nadal podnoszą się też stany wody, które wzrosły o kilka centymetrów.



06:24

W Dolnej Austrii zaczyna się szacowanie szkód wyrządzonych przez powódź. W Wiedniu wznowiono kursowanie metra. W Alpach nadal obowiązuje ostrzeżenie przed lawinami.

06:04

Za niespełna godzinę, o 7, we Wrocławiu zbierze się sztab kryzysowy.

06:01

Przez Oławę na Dolnym Śląsku przechodzi fala kulminacyjna. Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, tamtejsze służby są w gotowości.

Poziom wody na Odrze gwałtownie wzrósł w nocy i przekracza już 7 metrów. Woda jest już naprawdę bardzo wysoko i płynie praktycznie przy koronach wałów.

Ta fala kulminacyjna przechodzi przez miasto, ale jak poinformowały naszego dziennikarza służby - na szczęście się już wypłaszczyła. W tej chwili cały czas straż zabezpiecza wały przy Odrze, a także przy rzece Oławie.

05:56

Wciąż nie ustabilizowała się sytuacja powodziowa na Opolszczyźnie. Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, w Opolu spełniają się obecnie prognozy, dotyczące maksymalnego stanu Odry. Rzeka utrzymuje się na wysokim, ale stałym poziomie. Jak zapewniają władze, nie powinna przekroczyć 7 metrów.

Pod wodą są tereny rekreacyjne, znad lustra wody wystają fragmenty siłowni zewnętrznej oraz ławek - relacjonuje nasz dziennikarz. Jednocześnie władze stolicy regionu przypominają o zakazie wchodzenia na wały. Nie brakuje osób, które podchodzą i sprawdzają sytuację.

Na zachód od Opola w Lewinie Brzeskim woda nie opadła, ale jak przed chwilą poinformowali naszego dziennikarza mieszkańcy, miasto cały czas znajduje się pod wodą. To kolejna powódź w historii tej miejscowości, ale jak wielka jest skala zniszczeń, świadczy fakt, że po raz pierwszy woda zalała jedno z najwyżej położonych miejsc - czyli rynek Lewina Brzeskiego.

05:46

Tak wyglądał wczoraj Lewin Brzeski na Opolszczyźnie:

Zalany Lewin Brzeski (nagranie z 17.09.2024) Wojciech Najda /

05:22

Zerowa stawka VAT na darowizny dla ofiar powodzi - od dziś wchodzą w życie przepisy, które będą stosowane do wszelkiego rodzaju towarów, m.in. żywności i ubrań przekazywanych poszkodowanym i do nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych.

4:30

Największy wzrost poziomu wody w ostatnich 12 godzinach odnotowano na rzekach Bóbr i Bystrzyca - podali hydrolodzy.